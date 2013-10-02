Белорусы смогут платить налоги через Интернет

Новости Беларуси. Платить налоги через Интернет смогут белорусы. Заполнить декларацию можно будет на портале Министерства по налогам и сборам. Там же сразу смогут рассчитаться плательщики, имеющие картсчета в банках.

Развивать эту систему начнут в 2014 году. Сначала дадут возможность вносить данные только по некоторым видам деклараций. Например, тем, которые представляют плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, уплачивающие единый налог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.