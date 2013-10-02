Жилые дома Минска начали подключать к отоплению

Новости Беларуси. Отопительный сезон в самом разгаре. 2 октября тепло начнут подавать в жилые дома Минска. Такое решение власти города приняли с поправкой на неблагоприятный прогноз погоды. Также с этого дня теплее станет в общежитиях, гостиницах, бассейнах, банях и учебных заведениях.

Повышать градус будут поэтапно и только при наличии паспортов готовности к работе в осенне-зимний период. Ежедневно планируется подключать 20% квартир, а весь процесс должен занять не больше 5 дней.

При температуре воздуха выше плюс 10 отопление будут переводить в режим протапливания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У сантехника ЖЭС №124 столицы с нынешнего утра, что называется, горячая пора. К отоплению подключает высотку. Процесс, объясняет, несложный. Три рычага и одна кнопка. Десять минут — и дом в отопительном режиме. Плюс время, за которое вода пройдет круг циркуляции по трубам. Эта котельная одна из лучших в столице. Хотя в других принцип такой же.

Александр Козел, сантехник ЖЭС №124 Минска:

Сегодня включали еще два дома. Это третий. Завтра еще будем включать.

Топить начали с 8 утра. Постепенно. Дома Центрального и Фрунзенского района — в авангарде. Погоде в доме радуется и Людмила. Жительница спального района столицы до нынешнего дня в своей квартире буквально замерзала.

Чтобы подключить весь Минск уйдет до 5 дней. Единовременно это сделать технически невозможно. К сегодняшнему вечеру протопят 20% домов. Это больше тысячи строений. Подобный план на каждый день. Однако, энергетики обещают: если все пойдет хорошо, отопление включат с опережением графика.

Владимир Садовский, директор ЖЭС №124 Минска:

Всем конечно хочется быть первыми. Стараемся график менять, очередность какую-то выстраивать. Административные здания на последний день получаются. На сегодняшний день у нас по графику включение 7 жилых домов. Я думаю, что к вечеру мы может быть даже включим и больше.

Игорь Шестерень, инженер предприятия по производству систем индивидуального учета энергии:

Домов, которые не нужно отапливать, не бывает. Если бы подобное чудо приключилось, Нобелевкая премия была бы обеспечена.

Хотя этот отапливать пусть и нужно, но меньше. С виду обычная многоэтажка - дом энергосберегающий. Один из немногих в Минске. Благодаря индивидуальной технологии учета энергии плата за отопление уменьшается. Бюджет города растет.

Игорь Шестерень:

В предыдущем отопительном сезоне это здание потребило в среднем на 1 м² отапливаемой площади на 54,7% меньше энергии, ежели норматив города Минска.

Пока в столице без тепла остаются 5 учебных заведений. В том числе один детский приют. Внештатная ситуация - прорвало трубы. Включить отопление там обещают в течение двух дней. Кстати, если погода улучшиться, отопление выключать не будут, а переведут в режим протапливания. Так что греться будем до весны.