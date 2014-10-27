Отопительный сезон в Беларуси: «горячая линия» СТВ продолжает получать десятки звонков с жалобами

Новости Беларуси. «Горячая линия» СТВ за день принимает десятки звонков об отсутствии отопления. Большинство жалоб – от семей с маленькими детьми и пенсионеров. При том, что тепло в жилые дома должны были дать еще в начале прошлой недели.

С того времени наши корреспонденты уже сняли несколько сюжетов о холодных батареях. Но проблем, кажется, не становится меньше.

У кого отопительный сезон еще не начался, и что отвечают на это в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства?

«Холодные» отношения с местным ЖЭСом у Людмилы давно. Отопление в ее квартире включают с опозданием вот уже 20 лет подряд. Батареи не греют и сегодня. Вместо них – обогреватели и куртки. В них молодая мама укутывает дочку, когда кладет ее спать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Шейко:

Обычно в шерстяном свитере, в носках. Все так спят. Столько людей жалуется, а все равно ничего не изменилось. Только хуже с каждым годом.

А это уже ситуация под домом. Он находится в поселке Гатово. Все тепло, а, точнее, горячая вода, уходит сюда. Ее дали ненадолго. Трубы прорвало спустя пару дней. В итоге на полу подвала – целое озеро. И уже в который раз. Владимир Михайлович, жилец дома, жалуется, мол, сколько можно.

Владимир Припута:

У меня в квартире из четырех батарей одна чуть теплая, три ни разу не подавали признаков жизни. Люди спасаются как могут. Обратиться просто не к кому. Должностные инстанции, ЖЭО на объектах, их нет, их просто никогда нет.

Съемочная группа СТВ того, к кому обратиться можно, на месте застала. Главный коммунальщик Минской области убеждает: отопление включат 27 октября, до того, как сюжет выйдет в эфир. На вопрос «почему этого не сделали раньше», Григорий Германович разводит руками. На балансе предприятия – сотня домов.

Григорий Таскин, директор ГП «Жилищник Минщины» КУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Минского района»:

Произошли порывы теплотрассы. Нашими специалистами выполнены замены запорной арматуры. Направлены сюда дополнительные силы с других служб наших со всей округи, сварщики. Все остальное мы сделаем до конца выхода вашего сюжета.

А это уже Минск. И здесь не теплее. В квартире Тамары, к примеру, плюс девять. К отоплению дом на Асаналиева так и не подключили. От такой непогоды в доме отстают обои, а сама женщина уже неделю мучается от сухого кашля.

Тамара Бабицкая:

Приходится одевать кофты, утепляться, потому что температура низкая, кашляем, у меня сейчас и бронхит подключился.

Такие холодные новости приходят в отопительный сезон каждый день. Некоторые – на «горячую линию» СТВ.

Большинство жалоб – от людей, чьи проблемы не смогли решить уполномоченные ведомства, что, собственно, последние делать обязаны. В некотором смысле телеканал СТВ выполняет еще и работу Министерства ЖКХ.

Маргарита Прохорчик, оператор «горячей линии» телеканала СТВ:

За последние четыре дня к нам поступило порядка 100 звонков, касаемых проблем отопления. Звонят очень часто. Частота звонков варьируется от 15 минут до получаса.

Кстати, в коммунальном ведомстве заявили: к отоплению подключена вся страна. И отдельные проблемы, если они есть, обязаны исправлять местные ЖЭСы. Как правило, тормозит процесс подключения к теплу старая канализация.

Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Организации, эксплуатирующие жилищный фонд, обязаны в течение 10 суток после запуска отопления произвести все работы по наладке систем. Организации на сегодняшний день работают и в выходные дни, рабочий день продлен до 8 часов. Снимают эти заявки.

На практике тепло в квартиры, где его не было, коммунальщики дают лишь после вмешательства телевидения. При том, что только с начала этого отопительного сезона наши корреспонденты сняли несколько сюжетов о холодных батареях.

Остается констатировать: на всех нас не хватит. В то время, как синоптики прогнозируют: несмотря на небольшой плюс, на неделе зима продолжит вступать в свои права.