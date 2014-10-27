Директор Национального исторического архива Беларуси рассказал, что делать, если вы хотите узнать историю своего рода

На вопросы ведущей программы «Большой завтрак» на СТВ отвечает директор Национального исторического архива Беларуси Дмитрий Яцевич.

Сегодня здесь хранится 1 млн 20 тысяч 85 дел, объединенных в 3159 фондов. За период с конца XVI по начало XX века. Архив является крупнейшим хранилищем документов по истории Беларуси за этот период.

Самый древний документ в Национальном историческом архиве датирован 1391 годом.

Здесь можно сделать так называемое биографические запросы. Это установление и подтверждение даты рождения, бракосочетания или смерти конкретных лиц. Или популярные сегодня генеалогические запросы, то есть проведение исследований по истории своего рода.

Вопрос как к специалисту к вам: мог ли человек 100-200 лет назад прожить жизнь так, чтобы о нем не осталось ни одной записи ни в одном документе или это невозможно?

Дмитрий Яцевич:

Такая ситуация в принципе невозможна. Человек всегда оставляет след в истории, какую бы он должность, какое бы он сословие 100-200 лет назад не занимал. Обязательно в архивах найдутся какие-то записи его жизни, жизни его потомков.

А где эти самые архивы, какие первые шаги человека, который хочет узнать свою историю? Возможно ли это без специалиста? Может ли человек самостоятельно?

Дмитрий Яцевич:

Конечно, это возможно. Но для этого нужно терпение, немножко удачи, конечно.

Куда идти? Вот я хочу узнать – куда мне в первую очередь нужно идти?

Дмитрий Яцевич:

В первую очередь, если вы решили заняться изучением собственной генеалогии либо составлением собственной родословной, как кому нравится, вам прямая дорога в архив. А если ваши предки проживали на территории бывшей Могилевской, Витебской, Минской губерний, то вам прямая дорога в Национальный исторический архив Беларуси.

Моя семья, например, тоже занималась этим вопросом, много искали, нашли какие-то неожиданные моменты. Например, близкородственных браков очень много было. Я, например, почерпнула для себя кучу красивых имен. А вот с какими вы все-таки неожиданными историями встречаетесь? Что-нибудь интересное расскажите нам.

Дмитрий Яцевич:

Интересная история, это когда приходит какой-либо исследователь (бывает молодой, бывает постарше) и просто хочет узнать, кто его предки. И оказывается, что, действительно, он относится, как мы говорим, к какому-то дворянскому роду. Об этом он никогда не знал. И, конечно, в этом есть свои причины, потому как ранее старались в советский период не афишировать принадлежность к сословию.

Каких-то кладов, земель мы не найдем?

Дмитрий Яцевич:

Клады, может быть, и найдем, но не в метрических записях это точно.

Мы приедем и скажем: «Вот это была наша земля, наши ворота».

Дмитрий Яцевич:

Подтверждение о том, что у крестьянина либо у однодворца, которым часто, кстати, становились дворяне, не подтвердившие свою принадлежность, есть документы о землевладении. То есть кому, когда, где и какая земля передавалась. Но в настоящее время это имеет значение только как семейная память. Просто зафиксировать такой факт, что твои предки проживали там, вели хозяйство. Интересно посмотреть.

Скажите, а какие-то полезные моменты мы можем вычленить из всех этих историй? Возможно, какие-то наследственные заболевания или еще что-то. Или это все-таки только сухие достаточно сведения?

Дмитрий Яцевич:

О заболеваниях в таких документах редко шла речь. Единственное, конечно, в записях, если уже говорить конкретно о документах, в метрических книгах, которые у нас есть. Допустим, эта книга минской духовной истории Парижской церкви Бобруйского уезда. В этой книге: часть первая – о родившихся, часть вторая – о бракосочетавшихся. И дальше – об умерших. И по сведениям, которые в то время вносили, мы можем понять, от чего кто умер.

Все-таки кто может помочь нам, если мы не сами будем ходить и искать сведения? Куда обращаться?

Дмитрий Яцевич:

Дело в том, что самостоятельно зачастую требует значительного количества времени, которое не всегда есть у того, кто хотел бы знать свою историю. И поэтому, конечно же, с учетом того, что документы, как я говорил, существуют более раннего периода и на латыни, и польскоязычное, все рукописное, сложно для восприятия современного человека. Поэтому, конечно же, вы можете обратиться за подтверждением факта рождения, факта бракосочетания, смерти либо подтверждением того, что был ли дворянином такой-то и были ли у него такие-то дети. То есть это все может быть проведено силами работника архива. То есть это запросы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, которых к нам поступает с каждым годом все больше и больше.