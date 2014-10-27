Беларусь отказалась от сезонного перевода стрелок: как это отразилось на людях и довольны ли пассажиры

Новости Беларуси. Европа с минувших выходных живет по зимнему времени. Стрелки часов в ночь с субботу на воскресенье перевели во многих странах континента. А вот Беларусь от перевода стрелок отказалась. Решение об этом еще месяц назад приняли в Правительстве, где специальная комиссия рассмотрела все аргументы «за» и «против».

Соседняя Россия в последний раз перевела стрелки на час назад и будет отныне жить в зимнем времени. Таким образом, теперь разница в минском и московском времени исчезла, а две столицы впервые встретят Новый год вместе.

Несколько изменилась и разница во времени между белорусской и соседними столицами. На час меньше по сравнению с Минском теперь в Киеве и Вильнюсе, на два часа в Варшаве.

Телефонный разговор – еще одно подтверждение: время отправления-прибытия некоторых поездов международного сообщения после перехода на зимнее время в соседних странах изменилось. Впрочем, это касается не только наземного транспорта. На зимнее расписание перешли и в воздушных гаванях. А вот изменилась ли жизнь самих пассажиров?

Пассажиры:

Это очень мне подпортило все, потому что теперь мой поезд уходит из Москвы в 22.24, а раньше – в 23.24. Теперь мне приходится вставать с работы и сразу ехать на поезд. Раньше у меня был час.

Я очень довольна, потому что я живу в Минске и мне летнее время очень нравится.

Дискуссии о целесообразности перевода часов велись давно. Сторонники аргументировали свою позицию экономическими соображениями, противники – аргументами из области физиологии и медицины.

Так или иначе, 3 года назад вслед за партнерами по Таможенному союзу (Россией и Казахстаном) Беларусь отказалась от перехода на сезонное время. Однако уже 1 июля этого года российская Госдума приняла постановление о возвращении зимнего времени. Белорусы же в своем решении остались неизменны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Перевод часов влияет все-таки на сон, на все влияет. Как-то день короткий становится, темно, когда просыпаешься.

В плане переездов из одной страны в другую – да, хорошо, что ничего не переводили. Меньше возни какой-то, меньше переводов.

На часах время само как-то так получилось, что перевелось. И на компьютере, соответственно. Мы звонили родственникам, спрашивали сколько времени.

Решение не переводить стрелки часов принято белорусским Правительством. Вопрос быть или не быть зимнему времени в стране, решала целая группа людей. В нее вошли медики, ученые энергетики и представители Минтранса.

В итоге межотраслевая комиссия времени направила на рассмотрение Правительства свои аргументы. Взвесив все «за» и «против», Совмин принял решение не переводить стрелки часов.

Таким образом, разница во времени с Литвой, Латвией и Украиной теперь составляет один час, с Польшей – 2 часа. А вот с Москвой мы теперь живем по одному и тому же времени, что упрощает работу в том числе и проводникам.

Евгений Журавлев, проводник пассажирского вагона:

Раньше был один час разницы, не очень удобно. Надо было при пересечении территориальной границы переводить часы. Немножко путаница: прибавлять, отнимать. Теперь спокойно и удобно.

Бытует мнение, что всю эту дележку на сезонное время придумали ради экономии электричества. Дескать, лучше световой день использовать, а не жечь зря лампы. Но в Минэнерго подсчитали: реально сэкономить удавалось совсем не многим.

А вот экономить на положительных эмоциях в 2014 году не придется. Минск и Москва в Новый год поднимут бокалы шампанского в унисон.