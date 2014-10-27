Академия наук Беларуси: история строительства и отражения в картине Виктора Альшевского

Величественное, могучее здание открывается взору с проспекта Независимости. Пожалуй, именно таким должен быть храм науки – Национальная академия наук Республики Беларусь.

Этот памятник архитектуры заинтересовал художника Виктора Альшевского, который изобразил в своем творчестве главные символы советского периода. Истории этого места открыл он в очередной картине минского цикла «Тайны науки».

Виктор Альшевский, художник, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Каждый архитектурный ансамбль надо было каким-то образом определить и найти его характеристики. Кроме того, что создал архитектор Лангбард в своем понимании Академии наук как образа, символа будущего развития нашей науки. Безусловно, я тоже попытался внести какие-то элементы в композиционное решение, показать наиболее интересный ракурс архитектурного сооружения.

После преобразования в 1928 году Инбелкульта в Белорусскую академию наук назрела необходимость в возведении здания для этого учреждения. Работу над проектом поручили Георгию Лаврову – тогдашнему главному архитектору Наркомата просвещения БССР.

Здание Академии наук по его проекту стало типичным образцом конструктивизма. Началось строительство. Но когда пришла пора приступать к главному корпусу, проект пересмотрели и отвергли.

Дорабатывать концепцию здания поручили Лангбарду. Известный архитектор соединил уже строящиеся боковые здания общим вестибюлем и наружной двухрядной колоннадой. В результате вся композиция обрела торжественную монументальность и законченность, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Во время войны здание Академии наук сильно пострадало. Главный его корпус в последние дни оккупации сгорел полностью. А в 1949 году он был восстановлен в довоенном виде под руководством все того же Иосифа Лангбарда.

Созданный им величественный образ вписался в картину, связавшую воедино существование науки от древности до наших дней. Проводником выступили древние каменные часы на классической колонне. В них воплотилось древнее научное знание о движении планет вокруг Солнца, о градусе вращения Земли. А непрерывный ход времени на часах символизирует бесконечность изучения материи.

Виктор Альшевский, художник, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Безусловно, Академия наук на сегодняшний день является знаковым образом города, столицы, страны нашей. И поэтому колонна сама по себе определяет особенность самого направления человеческого сознания. И то, что я попытался связать какие-то знаковые элементы, символические, которые касаются, безусловно, развития самой науки, взаимосвязи ее с историей, настоящим и будущим.

Автора здания Академии наук Иосифа Лангбарда называют архитектором-мечтателем. Все его здания стремились ввысь, символизируя жизнь, бодрость и противостояние силе притяжения земли, в то время как горизонтальные линии в архитектуре он ассоциировал со спящими или мертвецами, воплощающими угнетенность и тоску.

Монументальный строгий образ здания Академии наук как нельзя лучше подходит под основной принцип конструктивизма – динамичность строгих линий.

А фактурность архитектуры раскрывается через художественный образ здания.