Отношения в семье не будут прежними – как мужчины меняются в статусе отца

Отношения в семье после рождения ребенка уже никогда не будут прежними. Поэтому так важно во время беременности проходить не только школу материнства, но и отцовства. Между прочим, именно отцовство придает мужчине новый статус на биологическом уровне, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Светлана Пашкевич, заведующая Центром мозга Института физиологии НАН Беларуси:

Это предчувствие у папы может быть более выражено, чем у мамы. У мамы будет более эмоционально, у папы будет более аналитическое. Потому что структуры в мозге, которые у отца развиваются в ответ на появление потомства – это как раз таки прогнозирование и проектирование будущего. То есть папы, пройдя через опыт отцовства, становятся стратегами, более мудрыми. Они действительно способны изменить этот мир, потому что мозг их приобретает такие прогностические черты, которые свидетельствуют о том, что это уже полноценный член общества. Человек который способен быть творцом.