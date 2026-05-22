Отдых будет безопасным – как пляжи Минска готовы к летнему сезону, рассказал депутат Мингорсовета

За каждой цифрой и каждым обновленным пляжем стоит конкретное решение и строгий контроль. Чтобы понять, как эта система работает изнутри, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ», который знает о безопасности все в теории и на практике.
В студии – Александр Черноусик, депутат Минского городского Совета депутатов.
Ольга Шерснева, ведущая:
С точки зрения депутата, как сегодня контролируется качество воды и песка? Можем ли мы гарантировать минчанам, что отдых будет не только приятным, но и безопасным?
Александр Черноусик, депутат Минского городского Совета депутатов:
Работ на пляжных зонах, особенно в подготовительный период, достаточно на воде и на берегу. Водолазы изучают дно, при необходимости извлекают оттуда опасные предметы. Подводится песок для береговой линии, проводится покос травы. Обрезка санитарная деревьев, формирование крон деревьев. Кроме того, все столичные зоны отдыха обследуются на постоянной основе, как сами пляжи, так и вода. Городским центром гигиены и эпидемиологии, вернее, его лабораторией еженедельно проводятся заборы воды. Кроме того, еще хочу сказать, что при необходимости проводится противоклещевая обработка территории.
Подробности в видео.