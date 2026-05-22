Отдых будет безопасным – как пляжи Минска готовы к летнему сезону, рассказал депутат Мингорсовета

За каждой цифрой и каждым обновленным пляжем стоит конкретное решение и строгий контроль. Чтобы понять, как эта система работает изнутри, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ», который знает о безопасности все в теории и на практике.

В студии – Александр Черноусик, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:

С точки зрения депутата, как сегодня контролируется качество воды и песка? Можем ли мы гарантировать минчанам, что отдых будет не только приятным, но и безопасным?