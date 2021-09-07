Отношения с учениками называет «химией». История учительницы, которая стала «Минчанином года»

Новости Беларуси. От машиниста-инструктора до учителя химии. Самые достойные, талантливые и трудолюбивые жители столицы стали лауреатами конкурса «Минчанин года», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почетного звания в 2021 году удостоены 13 человек. Это представители абсолютно разных профессий: врачи и дирижеры, управленцы и спортсмены – все те, кто вносит большой личный вклад в развитие столицы. Наш корреспондент Ирина Волк познакомилась с одним из победителей, увлеченным своей профессией.

Юлия Каширова из тех людей, которых профессия нашла сама. Связать свою жизнь с преподаванием никогда не было в мыслях. Собиралась поступать в медицинский институт, отнесла документы и поняла, что боится крови. В результате поступила все же в БГУ на биологический факультет и думала, что будет заниматься научной работой. Но жизнь внесла корректировки.

Ирина Волк, корреспондент:

Вот уже 9 лет, как Юлия Каширова преподает в средней школе № 210 Минска. Отношения с учениками иначе как «химией» не назовет, а творческое кредо – любить то, чем занимаешься.