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Отношения с учениками называет «химией». История учительницы, которая стала «Минчанином года»

07 сентября 2021 14:00
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Новости Беларуси. От машиниста-инструктора до учителя химии. Самые достойные, талантливые и трудолюбивые жители столицы стали лауреатами конкурса «Минчанин года», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отношения с учениками называет «химией». История учительницы, которая стала «Минчанином года»-1

Почетного звания в 2021 году удостоены 13 человек. Это представители абсолютно разных профессий: врачи и дирижеры, управленцы и спортсмены – все те, кто вносит большой личный вклад в развитие столицы.

Наш корреспондент Ирина Волк познакомилась с одним из победителей, увлеченным своей профессией.

Отношения с учениками называет «химией». История учительницы, которая стала «Минчанином года»-4

Юлия Каширова из тех людей, которых профессия нашла сама. Связать свою жизнь с преподаванием никогда не было в мыслях. Собиралась поступать в медицинский институт, отнесла документы и поняла, что боится крови. В результате поступила все же в БГУ на биологический факультет и думала, что будет заниматься научной работой. Но жизнь внесла корректировки.

Отношения с учениками называет «химией». История учительницы, которая стала «Минчанином года»-7

Ирина Волк, корреспондент:
Вот уже 9 лет, как Юлия Каширова преподает в средней школе № 210 Минска. Отношения с учениками иначе как «химией» не назовет, а творческое кредо – любить то, чем занимаешься.

Отношения с учениками называет «химией». История учительницы, которая стала «Минчанином года»-10

Подробнее в видеоматериале.

# Школы в Беларуси # общество # Юлия Каширова # Ирина Волк # Фотофакт

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