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Отметят лучших работников. 27 мая в Минске вручат награды в конкурсе «Телевершина»

27 мая 2022 07:14
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Новости Беларуси. Лучшим работникам белорусского телевидения, всем тем, кто работает в кадре и за ним, вручат специальную премию. Спустя пять лет Национальный конкурс «Телевершина» возвращается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметят лучших работников. 27 мая в Минске вручат награды в конкурсе «Телевершина»-1

В это раз на суд жюри было подано порядка 224 заявок в 22 номинациях, многие из которых совершенно новые. К примеру, «Авторский блог на телевидении», «Расследовательская журналистика», «Программа-интервью». Предусмотрен и специальный приз «Единый фронт» – за совместную работу различных СМИ в рамках одной темы. Обновление постигло также и сам символ конкурса. Заветная статуэтка приобрела новый дизайн. Ее автором стал скульптор Сергей Судник.

Чья деятельность достойна признания и кому покорилась «Телевершина», узнаем уже вечером 27 мая.

# Телевидение в Беларуси # общество # Сергей Судник # Фотофакт

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