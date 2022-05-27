Отметят лучших работников. 27 мая в Минске вручат награды в конкурсе «Телевершина»

Новости Беларуси. Лучшим работникам белорусского телевидения, всем тем, кто работает в кадре и за ним, вручат специальную премию. Спустя пять лет Национальный конкурс «Телевершина» возвращается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В это раз на суд жюри было подано порядка 224 заявок в 22 номинациях, многие из которых совершенно новые. К примеру, «Авторский блог на телевидении», «Расследовательская журналистика», «Программа-интервью». Предусмотрен и специальный приз «Единый фронт» – за совместную работу различных СМИ в рамках одной темы. Обновление постигло также и сам символ конкурса. Заветная статуэтка приобрела новый дизайн. Ее автором стал скульптор Сергей Судник.