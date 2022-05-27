Республиканский праздник «Последний звонок» стартует в Молодечно

Новости Беларуси. Белорусские выпускники готовятся к последнему звонку. Для некоторых он прозвучит уже 27 мая. Лучшие 11-классники со всей страны примут участие в республиканском празднике в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции, это призеры олимпиад, творческих состязаний и конкурсов, спортивных соревнований. Около 1,5 тысяч ребят пройдут колонной по городу, возложат цветы к монументу Победы. После чего состоится церемония награждения выпускников. Не забудут сегодня и тех, благодаря кому ребята добились своих первых успехов. Трех лучших классных руководителей наградят благодарностью министра образования.

А завершением праздника станет молодежная дискотека в Ледовом дворце города с участием популярных исполнителей. В 2022 году 9-й класс заканчивают более 97 тысяч школьников и более 52 тысяч – 11-й. Уже на следующей неделе всем, кто прощается со школой, предстоит сдать выпускные экзамены. Вручение аттестатов и выпускные вечера пройдут 10 июня.