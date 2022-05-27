«Помощь братскому народу». Чествование военных миротворческой роты прошло в Витебской воздушно-десантной бригаде

Главной задачей НАТО является расширение границ, что подтверждают маневры его военных сил. Однако у нас есть достойный ответ в лице военно-политического блока ОДКБ, который, в отличие от Альянса, не преследует иных целей, кроме как обеспечения безопасности и стабильности на территории государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доказала это успешно проведенная миротворческая миссия в Казахстане, в которой приняли участие в том числе военнослущащие Беларуси. Благодаря им в стране быстро навели порядок и в переломный момент вернули ситуацию в нормальное русло. В преддверии Международного дня миротворцев ООН еще раз напомнили и оценили заслуги наших ребят. Роту Витебской воздушно-десантной бригады наградили медалями и вручили ценные подарки.

Вадим Лукашевич, заместитель командующего по идеологической работе: Ввод миротворческого контингента позволил не допустить развития ситуации по негативному сценарию, не дал разгореться очередной цветной революции. Очевидно, что те события, которые произошли в Республике Казахстан – это очередная попытка вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Ни одно государство на постсоветском пространстве не застраховано от подобного рода угроз. Миротворческая миссия показала всему миру, что мы вместе, братские народы сообща, плечом к плечу способны противостоять любым вызовам и угрозам.

Алексей Елфимов, командир 103-й ОВДБр гвардии:

Помощь наша братскому народу. ОДКБ показала свою мощь и силу. То, что мы способны выполнять задачи в любой точке мира.

В ситуации, когда градус напряженности у западных границ ОДКБ лишь возрастает, наши оборонные силы по-прежнему остаются эффективным инструментом обеспечения безопасности на территории наших государств.