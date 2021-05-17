Перевод садовых домиков в формат жилых. Проект указа «О садоводческих товариществах» вынесен на обсуждение

Новости Беларуси. У белорусов может появиться возможность перевода садовых домиков в формат жилых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. У белорусов может появиться возможность перевода садовых домиков в формат жилых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С такой инициативой выступили депутаты Палаты представителей при разработке проекта указа «О садоводческих товариществах».
Предложение обусловлено тем, что отдельные граждане используют дачи для постоянного проживания. Согласно документу, если в товариществе более половины земельных участков будут переведены в категорию жилых, то по решению общего собрания можно будет обратиться к местным властям с заявлением о включении товарищества в границу населенного пункта или образовании нового.
Еще одна новация предложена Министерством финансов. Ведомство предлагает освободить товарищества от ведения бухучета. Ознакомиться с полным текстом проекта указа, а также поделиться своими идеями и предложениями можно на правовом форуме Беларуси. Документ вынесен на общественное обсуждение.