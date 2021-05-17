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Перевод садовых домиков в формат жилых. Проект указа «О садоводческих товариществах» вынесен на обсуждение

17 мая 2021 06:29
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Новости Беларуси. У белорусов может появиться возможность перевода садовых домиков в формат жилых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перевод садовых домиков в формат жилых. Проект указа «О садоводческих товариществах» вынесен на обсуждение -1

С такой инициативой выступили депутаты Палаты представителей при разработке проекта указа «О садоводческих товариществах».

Перевод садовых домиков в формат жилых. Проект указа «О садоводческих товариществах» вынесен на обсуждение -4

Предложение обусловлено тем, что отдельные граждане используют дачи для постоянного проживания. Согласно документу, если в товариществе более половины земельных участков будут переведены в категорию жилых, то по решению общего собрания можно будет обратиться к местным властям с заявлением о включении товарищества в границу населенного пункта или образовании нового.

Перевод садовых домиков в формат жилых. Проект указа «О садоводческих товариществах» вынесен на обсуждение -7

Еще одна новация предложена Министерством финансов. Ведомство предлагает освободить товарищества от ведения бухучета. Ознакомиться с полным текстом проекта указа, а также поделиться своими идеями и предложениями можно на правовом форуме Беларуси. Документ вынесен на общественное обсуждение.

# Недвижимость # общество # Фотофакт

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