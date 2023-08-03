Отмечена положительная динамика. В Гродненской области проверили медучреждения – результаты мониторинга
Новости Беларуси. Мониторинговая группа, созданная по распоряжению главы государства, оценила работу системы здравоохранения Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поле зрения попали межрайонные медицинские центры в Лиде и Островце. В целом отмечена положительная динамика. Новые объекты, современное оборудование, информатизация работы. По некоторым направлениям регион является показательным. Однако есть и нюансы, на которые стоит обратить внимание.
Татьяна Сидоренко узнала подробности.
За свою эндоскопическую практику заведующий диагностическим отделением Островецкой больницы Дмитрий Кардис проходил много курсов повышения квалификации. Владея багажом и виртуальных, и реальных практик, уже сегодня и сам может проводить мастер-классы. Однако время и прогресс технологий диктуют свои условия. Упустить возможность обучения значит ослабить профессионализм. Поэтому предложение пройти недельные курсы на базе Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Дмитрий Евгеньевич принял с пониманием важности процесса.
Дмитрий Кардис, заведующий диагностическим отделением Островецкой ЦРКБ:
Новое все: как располагается оборудование, как проходит процесс обработки, как в этом учреждении проходят все этапы, вся логистика, как движется больной. Это надо все время прорабатывать, подсматривать, что-то внедрять у себя. И само исследование, работа, которую мы проводим, тоже имеют значение. Учиться никогда не поздно и всегда важно.
Важна и ответственность – перед пациентами, коллегами, самим собой. На профессионалов смотрит и молодежь. А специалистов, которые недавно в профессии в Островецкой больнице, достаточно. Лечебное учреждение одно из самых молодых в стране. Год основания – 2020-й. В штате 185 врачей, из них 47 – молодые специалисты. Все небезучастны к реализации проекта «Высокотехнологичная медицина в регионы». Средний медицинский персонал также в процессе просвещения. Инфекционная безопасность – термин, который сегодня рассматривается под микроскопом.
Людмила Чаплинская, старшая акушерка Островецкой ЦРКБ:
Мелочей в медицине нет. На этом основана работа. С порога до выписки наши пациенты, особенно в акушерском отделении, да и во всех остальных, должны знать, что у них будет все в порядке в плане инфекционной безопасности. То есть они должны поступить здоровенькие, здоровенькие выписаться.
Повышение квалификации специалистов, санитарно-техническое состояние – рекомендации, которые были прописаны в эпикризе объектов здравоохранения Гродненщины. Стоит заметить, специалисты мониторинговой группы не впервые посещают приграничный регион. Больницы, поликлиники, ФАПы – в каждом учреждении свои замечания. К слову, в Лиде взгляд экспертов был направлен в том числе на работу и эффективность станции скорой медицинской помощи.
Людмила Снежко, пациент:
Очень быстро скорая приехала и в моем состоянии оказала достаточно квалифицированную помощь. Потому что сильные боли были, меня обезболили, потом сделали кардиограмму, таким образом попала в больницу.
За сутки здесь фиксируются 100-140 вызовов. Поэтому самой карете, ее мобильности особое внимание. Сейчас тест-драйвы проходят четыре новых авто белорусской сборки.
Сергей Санюк, водитель скорой помощи:
Машина удобная, мягкая. Будем стараться спасать людей по мере возможности. На такой машине приятно работать.
В 2023 году изменился табель оснащения машины скорой помощи. Одно из новшеств – кресло для транспортировки. Эту нишу в Лиде планомерно закрывают. Все для безопасности и удобства как пациента, так и медперсонала.
Анна Сыманюк, заведующая станцией скорой медицинской помощи Лидской ЦРБ:
Сейчас есть кресло эвакуационное, которое складное, очень компактное. Оно позволяет спускать пациента с любого этажа по ступеням практически одному человеку. Очень удобно, пациент фиксируется устойчиво и спокойно передвигается при помощи одного водителя.
Рабочая группа отмечает серьезное продвижение вперед. Планомерная работа по сокращению списка нареканий идет эффективно. Часть технических пробелов, которые выявлялись ранее, закрыты. Приобретается необходимое оборудование, новый автотранспорт выезжает на вызовы, обучение специалистов на местах и в столице ведется на постоянной основе. Все для того, чтобы оказание медицинской помощи нашим гражданам оказывалось по высшим стандартам качества.