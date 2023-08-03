Отмечена положительная динамика. В Гродненской области проверили медучреждения – результаты мониторинга

Новости Беларуси. Мониторинговая группа, созданная по распоряжению главы государства, оценила работу системы здравоохранения Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поле зрения попали межрайонные медицинские центры в Лиде и Островце. В целом отмечена положительная динамика. Новые объекты, современное оборудование, информатизация работы. По некоторым направлениям регион является показательным. Однако есть и нюансы, на которые стоит обратить внимание. Татьяна Сидоренко узнала подробности.

За свою эндоскопическую практику заведующий диагностическим отделением Островецкой больницы Дмитрий Кардис проходил много курсов повышения квалификации. Владея багажом и виртуальных, и реальных практик, уже сегодня и сам может проводить мастер-классы. Однако время и прогресс технологий диктуют свои условия. Упустить возможность обучения значит ослабить профессионализм. Поэтому предложение пройти недельные курсы на базе Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Дмитрий Евгеньевич принял с пониманием важности процесса.

Дмитрий Кардис, заведующий диагностическим отделением Островецкой ЦРКБ:

Новое все: как располагается оборудование, как проходит процесс обработки, как в этом учреждении проходят все этапы, вся логистика, как движется больной. Это надо все время прорабатывать, подсматривать, что-то внедрять у себя. И само исследование, работа, которую мы проводим, тоже имеют значение. Учиться никогда не поздно и всегда важно.

Важна и ответственность – перед пациентами, коллегами, самим собой. На профессионалов смотрит и молодежь. А специалистов, которые недавно в профессии в Островецкой больнице, достаточно. Лечебное учреждение одно из самых молодых в стране. Год основания – 2020-й. В штате 185 врачей, из них 47 – молодые специалисты. Все небезучастны к реализации проекта «Высокотехнологичная медицина в регионы». Средний медицинский персонал также в процессе просвещения. Инфекционная безопасность – термин, который сегодня рассматривается под микроскопом.

Людмила Чаплинская, старшая акушерка Островецкой ЦРКБ:

Мелочей в медицине нет. На этом основана работа. С порога до выписки наши пациенты, особенно в акушерском отделении, да и во всех остальных, должны знать, что у них будет все в порядке в плане инфекционной безопасности. То есть они должны поступить здоровенькие, здоровенькие выписаться.

Повышение квалификации специалистов, санитарно-техническое состояние – рекомендации, которые были прописаны в эпикризе объектов здравоохранения Гродненщины. Стоит заметить, специалисты мониторинговой группы не впервые посещают приграничный регион. Больницы, поликлиники, ФАПы – в каждом учреждении свои замечания. К слову, в Лиде взгляд экспертов был направлен в том числе на работу и эффективность станции скорой медицинской помощи.

Людмила Снежко, пациент:

Очень быстро скорая приехала и в моем состоянии оказала достаточно квалифицированную помощь. Потому что сильные боли были, меня обезболили, потом сделали кардиограмму, таким образом попала в больницу. За сутки здесь фиксируются 100-140 вызовов. Поэтому самой карете, ее мобильности особое внимание. Сейчас тест-драйвы проходят четыре новых авто белорусской сборки.

Сергей Санюк, водитель скорой помощи:

Машина удобная, мягкая. Будем стараться спасать людей по мере возможности. На такой машине приятно работать. В 2023 году изменился табель оснащения машины скорой помощи. Одно из новшеств – кресло для транспортировки. Эту нишу в Лиде планомерно закрывают. Все для безопасности и удобства как пациента, так и медперсонала.

Анна Сыманюк, заведующая станцией скорой медицинской помощи Лидской ЦРБ:

Сейчас есть кресло эвакуационное, которое складное, очень компактное. Оно позволяет спускать пациента с любого этажа по ступеням практически одному человеку. Очень удобно, пациент фиксируется устойчиво и спокойно передвигается при помощи одного водителя.