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Как СМИ готовятся к предстоящей политической кампании и какие у них козыри? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу»

16 января 2023 09:31
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Новости Беларуси. Информационная стратегия. Как бойцы медиафронта готовятся к предстоящей политической кампании? Кто сильнее – традиционные СМИ или блогинг? Какие козыри в рукавах госСМИ и как выстраивать прогрессивный имидж?

Как СМИ готовятся к предстоящей политической кампании и какие у них козыри? Обсудим на площадке ток-шоу «По существу»-1

Сегодня на площадке ток-шоу «По существу» эксперты будут искать ответы на эти и другие вопросы. Присоединяйтесь к чату трансляции на платформе YouTube со стартом эфира. Пройти можно по QR-коду, который появится на экране.

Оставляйте комментарии, задавайте вопросы и включайте СТВ сегодня, 16 января, в 18:30 – будет по существу!

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# СМИ Беларуси # общество # Фотофакт

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