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Отличаются ли дети, рождённые с помощью ЭКО? Специалисты развеяли мифы

24 марта 2023 18:49
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Бывалые утверждают: качество ЭКО и других технологий зависят от легкой руки врача и лаборатории, где проводят процедуру. Медики такое утверждение опровергают: все дело совсем в другом. Можно часто услышать, что дети, рожденные в пробирке, явились на свет не по правилам, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Отличаются ли дети, рождённые с помощью ЭКО? Специалисты развеяли мифы-1

Антоний Семилет, духовник епархиального отдела по защите материнства и семейных ценностей:
Этих детей мы крестим, это живые дети с душой. Это такие же полноценные дети. К сожалению, над ними были проведены манипуляции и они претерпели страдания не просто при родах, когда выходили из утробы матери, но еще и до того, как стали зиготой, выстрадали. В этом смысле эти дети действительно нуждаются даже в психологической, духовной поддержке. В духовном смысле, я думаю, не будет большой ошибкой, если я скажу, что в духовном плане им намного тяжелее. Потому что были утеряны определенные этапы их появления на свет. Для церкви даже половое соитие – это таинство.

В противовес этому можно ответить: любовь матери, которая так долго ждала ребенка, способна преодолеть все суеверия и страхи, даже на самом тонком уровне. Малыши, которые появились после ЭКО, ни в коей мере не биороботы, не андроиды, не лишенные эмоций и переживаний человекоподобные существа. Они точно такие же дети, как и все остальные, а потому мистифицировать их рождение не стоит. Они появляются на свет только по воле Божьей или, если хотите, по закону природы.

Отличаются ли дети, рождённые с помощью ЭКО? Специалисты развеяли мифы-4

Оксана Мордус, врач лабораторной диагностики кабинета ВРТ УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:
Природа проводит этот естественный отбор только у нас в чашечках в течение трех-пяти дней, в которые мы продолжаем культивировать эти эмбрионы. На выходе может быть как стопроцентный выход эмбрионов, так и вообще может не быть эмбрионов – ситуации могут быть разные. Статистически, если посчитать, сложить все цифры, то в большинстве случаев хорошие показатели лаборатории – это если от количества правильно оплодотворенных яйцеклеток до стадии бластоцисты – финала – доходит 50 % и более. То есть надо понимать, если мы получили 10 яйцеклеток, например, восемь оплодотворились правильно, из восьми четыре мы просто идеально должны иметь на выходе. Но у кого-то это может быть все восемь, а у кого-то одна или вообще ни одной.

И все же весь процесс по-прежнему вне сферы влияния медиков. И тот, кто не должен появиться на свет, не появится. А утверждения, что дети-ЭКО рождаются с ужасными пороками, отстают в развитии и склонны к онкологическим заболеваниям, а также к асоциальному поведению в будущем, не более чем страшилки. Ведь по этому поводу нет ни одного серьезного исследования или достоверной статистики. А вот без чудес не обходится.

Отличаются ли дети, рождённые с помощью ЭКО? Специалисты развеяли мифы-7

Вероника Филимоненкова, заведующая отделением ВРТ УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:
У меня была пациентка, которую направили ко мне из женской консультации, потому что у нее был крайне снижен овариальный резерв. В случае с моей пациенткой, несмотря на очень молодой возраст, ей на тот момент было 28 лет, был очень сильно истощен запас яйцеклеток. Как правило, в такой ситуации женщине рекомендуется использование донорских яйцеклеток, потому что эффективность ЭКО крайне маловероятна. Несмотря на тот факт, что с женщиной это все было обсуждено, она все-таки была нацелена попробовать ЭКО с собственными яйцеклетками. И на этапе подготовки у моей пациентки беременность наступила естественным путем, чему, собственно, все остались очень рады.

Есть одна бесплатная попытка. Сколько стоит процедура ЭКО в Беларуси и есть ли очередь – подробности здесь.

Истории чуда есть у всех. Просто кто-то надеется на науку и технологии, а кому-то помогает сила молитвы.

Антоний Семилет:
Когда 15 лет назад я стал священником, на моих глазах развивалась такая интересная история. У одного батюшки не было детей, они давно жили, они пошли по пути усыновления, удочерения, продолжали молиться, хотя уже смирились, что у них не будет своих детей. Но тут чудо произошло – через десять лет у них появились свои детки. Для верующего христианина такого понятия, если нет выхода, нет – выход есть всегда.

Отличаются ли дети, рождённые с помощью ЭКО? Специалисты развеяли мифы-10

Обычных историй счастья, которое стало возможным благодаря ЭКО, сегодня пруд пруди. И уж что стоит за ним, по большей части роли не играет. Пути Господни неисповедимы. ЭКО не нарушает естество творения, а помогает ему. И отдельные негативные высказывания, не подкрепленные научными исследованиями, не должны становиться предметом для спекуляций или барьером для обретения родительства. Ведь цель, по сути, у всех одна – быть счастливыми.

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Фотофакт

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