Отличаются ли дети, рождённые с помощью ЭКО? Специалисты развеяли мифы

Бывалые утверждают: качество ЭКО и других технологий зависят от легкой руки врача и лаборатории, где проводят процедуру. Медики такое утверждение опровергают: все дело совсем в другом. Можно часто услышать, что дети, рожденные в пробирке, явились на свет не по правилам, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Антоний Семилет, духовник епархиального отдела по защите материнства и семейных ценностей:

Этих детей мы крестим, это живые дети с душой. Это такие же полноценные дети. К сожалению, над ними были проведены манипуляции и они претерпели страдания не просто при родах, когда выходили из утробы матери, но еще и до того, как стали зиготой, выстрадали. В этом смысле эти дети действительно нуждаются даже в психологической, духовной поддержке. В духовном смысле, я думаю, не будет большой ошибкой, если я скажу, что в духовном плане им намного тяжелее. Потому что были утеряны определенные этапы их появления на свет. Для церкви даже половое соитие – это таинство. В противовес этому можно ответить: любовь матери, которая так долго ждала ребенка, способна преодолеть все суеверия и страхи, даже на самом тонком уровне. Малыши, которые появились после ЭКО, ни в коей мере не биороботы, не андроиды, не лишенные эмоций и переживаний человекоподобные существа. Они точно такие же дети, как и все остальные, а потому мистифицировать их рождение не стоит. Они появляются на свет только по воле Божьей или, если хотите, по закону природы.

Оксана Мордус, врач лабораторной диагностики кабинета ВРТ УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:

Природа проводит этот естественный отбор только у нас в чашечках в течение трех-пяти дней, в которые мы продолжаем культивировать эти эмбрионы. На выходе может быть как стопроцентный выход эмбрионов, так и вообще может не быть эмбрионов – ситуации могут быть разные. Статистически, если посчитать, сложить все цифры, то в большинстве случаев хорошие показатели лаборатории – это если от количества правильно оплодотворенных яйцеклеток до стадии бластоцисты – финала – доходит 50 % и более. То есть надо понимать, если мы получили 10 яйцеклеток, например, восемь оплодотворились правильно, из восьми четыре мы просто идеально должны иметь на выходе. Но у кого-то это может быть все восемь, а у кого-то одна или вообще ни одной. И все же весь процесс по-прежнему вне сферы влияния медиков. И тот, кто не должен появиться на свет, не появится. А утверждения, что дети-ЭКО рождаются с ужасными пороками, отстают в развитии и склонны к онкологическим заболеваниям, а также к асоциальному поведению в будущем, не более чем страшилки. Ведь по этому поводу нет ни одного серьезного исследования или достоверной статистики. А вот без чудес не обходится.

Вероника Филимоненкова, заведующая отделением ВРТ УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска:

У меня была пациентка, которую направили ко мне из женской консультации, потому что у нее был крайне снижен овариальный резерв. В случае с моей пациенткой, несмотря на очень молодой возраст, ей на тот момент было 28 лет, был очень сильно истощен запас яйцеклеток. Как правило, в такой ситуации женщине рекомендуется использование донорских яйцеклеток, потому что эффективность ЭКО крайне маловероятна. Несмотря на тот факт, что с женщиной это все было обсуждено, она все-таки была нацелена попробовать ЭКО с собственными яйцеклетками. И на этапе подготовки у моей пациентки беременность наступила естественным путем, чему, собственно, все остались очень рады. Есть одна бесплатная попытка. Сколько стоит процедура ЭКО в Беларуси и есть ли очередь – подробности здесь. Истории чуда есть у всех. Просто кто-то надеется на науку и технологии, а кому-то помогает сила молитвы. Антоний Семилет:

Когда 15 лет назад я стал священником, на моих глазах развивалась такая интересная история. У одного батюшки не было детей, они давно жили, они пошли по пути усыновления, удочерения, продолжали молиться, хотя уже смирились, что у них не будет своих детей. Но тут чудо произошло – через десять лет у них появились свои детки. Для верующего христианина такого понятия, если нет выхода, нет – выход есть всегда.