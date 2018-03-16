В Минске появились автобусы и троллейбусы с символикой Евроигр: фотофакт

Новости Беларуси. Автобусы с символикой Евроигр начали курсировать по столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Автобусы с символикой Евроигр начали курсировать по столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
«Папараць-кветка» и яркий слоган. Увидеть оригинальный дизайн сегодня можно на сразу нескольких автобусах и троллейбусах. В подобные обновки вскоре в городе планируют облачить электробусы и вагоны метро. Еще больше ярких красок от столичных транспортников ожидает минчан и гостей столицы в 2019 году.
Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Брендировали для того, чтобы они напоминали, что время идет, Игры приближаются. Все будут специальным образом обозначены, разукрашены. Речь идет о 200-х практически автобусах разных типов.