Прямой эфир

В Минске появились автобусы и троллейбусы с символикой Евроигр: фотофакт

16 марта 2018 18:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Автобусы с символикой Евроигр начали курсировать по столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске появились автобусы и троллейбусы с символикой Евроигр: фотофакт-1

«Папараць-кветка» и яркий слоган. Увидеть оригинальный дизайн сегодня можно на сразу нескольких автобусах и троллейбусах. В подобные обновки вскоре в городе планируют облачить электробусы и вагоны метро. Еще больше ярких красок от столичных транспортников ожидает минчан и гостей столицы в 2019 году.

В Минске появились автобусы и троллейбусы с символикой Евроигр: фотофакт-4

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Брендировали для того, чтобы они напоминали, что время идет, Игры приближаются. Все будут специальным образом обозначены, разукрашены. Речь идет о 200-х практически автобусах разных типов.

# общество # Фотофакт # Юрий Важник # Европейские игры

Другие новости рубрики

Все новости
«Чтобы люди приезжали и начинали свое дело»: минчанин создал краткий гид по Минску для иностранцев
16 марта 2018 18:15

«Чтобы люди приезжали и начинали свое дело»: минчанин создал краткий гид по Минску для иностранцев

Во Дворце Республики в честь 100-летия внутренних войск МВД прошло торжественное собрание
16 марта 2018 18:08

Во Дворце Республики в честь 100-летия внутренних войск МВД прошло торжественное собрание

Неподдельные истории: в Минске до 19 марта проходит Международный кинофестиваль против насилия в семье
16 марта 2018 17:54

Неподдельные истории: в Минске до 19 марта проходит Международный кинофестиваль против насилия в семье