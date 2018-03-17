Решить проблему по телефону: чиновники Городокского райисполкома организовали прямую линию с жителями города

Новости Беларуси. Утро для чиновников на местах, по уже субботней традиции, вновь началось с общения по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы, как всегда, самые разные. Например, в Городокский райисполком в конце января на прямую телефонную линию обратились пожилые жители города. Пенсионеры жаловались на то, что остановка общественного транспорта возле районной больницы не оборудована должным образом. Приходилось в любую погоду под снегом и дождем, стоять в ожидании автобуса под открытым небом.

Алла Артюхова, заведующий отделением территориального центра социального обслуживания населения Городокского района:

По многочисленным просьбам пожилых граждан, и не только пожилых, наши местные власти прислушались и приняли такое решение. Сделали навес, здесь удобно. Экономит время и силы, энергию и здоровье.

Надо отметить, что такой вид общения власти и населения для Городка оказался очень востребован. Дело в том, что это самый большой район по площади. И на личные приемы к руководителям людям бы пришлось ехать до сотни километров. А по телефону – быстрее и проще решить проблему.