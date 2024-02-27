Большой спектакль с единой драматургией. В БГУКИ показывают проект «Линия памяти. Код войны»

Поговорим о творчестве. В эти дни в спортивно-культурном центре Белорусского государственного университета культуры и искусств идут показы военно-патриотического проекта «Линия памяти. Код войны». Он реализован за счет гранта Президента Республики Беларусь в науке, образовании, здравоохранении и культуре.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ольга Навроцкая, старший преподаватель кафедры хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств, и Ирина Капустина, студентка кафедры хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Александр Меженный, ведущий:

Почему такая тема взята? Почему обратили на это внимание именно сейчас?