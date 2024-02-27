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Большой спектакль с единой драматургией. В БГУКИ показывают проект «Линия памяти. Код войны»

27 февраля 2024 08:14
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Поговорим о творчестве. В эти дни в спортивно-культурном центре Белорусского государственного университета культуры и искусств идут показы военно-патриотического проекта «Линия памяти. Код войны». Он реализован за счет гранта Президента Республики Беларусь в науке, образовании, здравоохранении и культуре.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ольга Навроцкая, старший преподаватель кафедры хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств, и Ирина Капустина, студентка кафедры хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Александр Меженный, ведущий:
Почему такая тема взята? Почему обратили на это внимание именно сейчас?

Большой спектакль с единой драматургией. В БГУКИ показывают проект «Линия памяти. Код войны»-1

Ольга Навроцкая, старший преподаватель кафедры хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Я думаю, что это изнутри, потому что к этой теме и проекту мы подходили года три. Еще с 2021 года вместе с режиссером в рамках больших концертов мы создавали номера на военную тему. Номера были хорошие. Было жаль, что они в рамках одного концерта были показаны, потом широкая масса не могла их посмотреть. Возникла идея сделать проект, в котором не просто будут объединены эти хорошие номера, а это будет цельный спектакль, объединенный единой драматургией. Эту идею поддержала ректор. Мы подались на грант и получили положительный результат.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Меженный # Екатерина Яцкевич # Александра Каштанова

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