Откуда пошло название города Вилейка? Побывали на экскурсии в краеведческом музее и узнали легенду

Здесь можно устроить фотосессию в лавандовом поле, отыскать подвесные мосты и таинственного энта, восхититься величественными храмами, сплавиться на байдарках и устроить батл по рыбалке. Вилейский район – находка для туристов.

Начать визит лучше всего с Краеведческого музея. Здесь вас познакомят с историей и местными традициями. Впервые о городе упоминается в 1435 году. Но археологические находки подтверждают, что наши предки облюбовали берега Вилии еще 7000 лет назад. Официально город получил свой статус 3 мая 1795 года благодаря Екатерине II. Императрица даровала Вилейке и свой герб. Хотя название города напрямую связывают с рекой, одну из самых известных легенд записал граф Константин Тышкевич во время своей экспедиции в середине XIX века.