Прямой эфир

Откуда пошло название города Вилейка? Побывали на экскурсии в краеведческом музее и узнали легенду

17 августа 2026 08:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Здесь можно устроить фотосессию в лавандовом поле, отыскать подвесные мосты и таинственного энта, восхититься величественными храмами, сплавиться на байдарках и устроить батл по рыбалке. Вилейский район – находка для туристов. 

Начать визит лучше всего с Краеведческого музея. Здесь вас познакомят с историей и местными традициями. Впервые о городе упоминается в 1435 году. Но археологические находки подтверждают, что наши предки облюбовали берега Вилии еще 7000 лет назад. Официально город получил свой статус 3 мая 1795 года благодаря Екатерине II. Императрица даровала Вилейке и свой герб. Хотя название города напрямую связывают с рекой, одну из самых известных легенд записал граф Константин Тышкевич во время своей экспедиции в середине XIX века. 

Откуда пошло название города Вилейка? Побывали на экскурсии в краеведческом музее и узнали легенду-2

Ольга Колосова, старший научный сотрудник Вилейского краеведческого музея:
Легенда гласит о том, что там, где наша река берет начало, жил портной по имени Степан. Он превратился в камень, ночью он превращался в человека. Однажды решил один человек пошутить над камнем, после этого Степан навсегда превратился в камень. Когда об этом узнала Вильяна, она прибежала к своему любимому Степану, обняла его белыми своими руками, начала очень долго плакать. Из ее слез образовалась река, которую по имени этой девушки и стали звать Вильяна, Вилья, Вилея. 

Подробности в видео

# Музеи # Музеи Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Уникальная экотропа «Бацькавы сцяжынкі» открылась в Оршанском районе
17 августа 2026 08:32

Уникальная экотропа «Бацькавы сцяжынкі» открылась в Оршанском районе

В Академии МВД состоялся традиционный спортивный праздник для первокурсников
17 августа 2026 08:31

В Академии МВД состоялся традиционный спортивный праздник для первокурсников

Как отличить усталость от эмоционального выгорания? Узнали у психолога
17 августа 2026 08:20

Как отличить усталость от эмоционального выгорания? Узнали у психолога