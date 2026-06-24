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Откуда берутся прыщи на теле и как с ними бороться? Рассказала косметолог

24 июня 2026 08:48
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Откуда берутся прыщи на теле и как с ними бороться? Рассказала косметолог-1

Многие сталкиваются с такой проблемой, как высыпание на спине. Высыпания могут быть открытого типа, закрытого типа или элементы с гнойным содержимым. Чаще всего высыпания на теле – это продолжение высыпаний на лице, это одна и та же болезнь, которая встречается просто на разных участках тела. 

Интересный факт, что на спине сальных желез меньше, но за счет того, что здесь происходит постоянное трение от сумок, от рюкзаков, от одежды, это трение и давление провоцирует здесь высыпания чаще. Терапия высыпаний на спине и на лице как-то глобально не отличается. Для спины мы также используем кислотные гели или гели с бензоэлпероксидом. Важный факт, что при использовании кислотных гелей на теле мы должны их держать чуть больше, чем на лице, от 3 до 5 минут. В ином случае они не успеют сработать. 

Подробности в видео

# Здоровье # Красота

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