Почему баян называют оркестром в одних руках и насколько популярен этот инструмент? Мнение

Говорят, баян – это целый оркестр в одних руках. Наша гостья с этим утверждением точно согласна. Она прошла путь от Гродно до лучших сцен Европы и сейчас учится в легендарной Гнесинке. О музыке, конкурсах и о том, как народный инструмент сегодня обретает новое звучание – в нашем интервью.

Анастасия Жук, баянистка:

Потому что в детстве это инструменты, на которых дети обучаются, проходят первые ступеньки свои. Они маленькие. Никто не говорит, что будешь ты подрастать, и будет инструмент подрастать по габаритам, по весу. Поэтому когда я пришла в музыкальную школу, а там ряд инструментов, они все красивые, они все блестящие, маленькие. Это же для детей, наверное, какой-то первоочередной фактор, который влияет, плюс звучание баяна. Меня очаровало сразу, потому что душа народная у инструмента слышна была, просто какая-то песенность, лирика. Мне сразу понравилось.

Илья Нечаев, ведущий:

Интересно, а почему сейчас молодежь выбирает баян? Баян же становится сейчас снова популярным у молодежи?

Анастасия Жук:

Мне кажется, да, сейчас он как бы обретает вторую волну популярности. Потому что благодаря соцсетям тоже какие-то залетают ролики, где популяризируют культуру народную, фольклорную, где на баяне играют эстрадную музыку, какие-то пьесы, которые в трендах. Поэтому, если баян был на пике своего расцвета в ХХ веке, то, мне кажется, сейчас у него тоже вполне шансы на возрождение.