В Полоцком государственном университете прошел интеллектуальный квиз «Наука в современном мире»

В Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой в рамках Недели молодежи и студенчества прошла интеллектуальная игра «Наука в современном мире», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками квиза стали пять команд, сформированных из студентов инженерных направлений подготовки. Молодым людям предстояло ответить на 30 вопросов, выходящих за рамки узкой специализации. Организаторы построили игру так, чтобы участники могли проявить не только профессиональные знания, но и смекалку. Вопросы охватывали несколько бликов – прикладные инженерные задачи, многоходовые логические конструкции и малоизвестные исторические факты из области развития технологий.

Игорь Стрежнев, студент Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:

Было достаточно интересно всем участникам, так как вопросы хоть инженерные, но более общие и на логическое мышление. Всегда будет полезно провести это не лишний раз и привлечь внимание к нашей специальности и нашей деятельности.

Валерий Коваль, член Совета молодых ученых Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:

Такие мероприятия у нас проводятся постоянно, на регулярной основе. Мы их проводим совместно с Советом молодых ученых и первичной профсоюзной организацией студентов. У нас проходит ряд турниров, чемпионатов, квизов, мастер-классов, дабы ребята могли показать свои научные знания и популяризировать науку в современном мире, особенно инженерную. Площадкой для проведения интеллектуального состязания стало пространство «Инженер будущего». Локация укомплектована современным оборудованием и создана для практикоориентированной подготовки специалистов.