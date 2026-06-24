«Говори мне ДА» – певица Влада рассказала о новой песне и творческих планах

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – премьера! Певица Влада представляет новую песню «Говори мне ДА». О том, как родилась эта композиция, о чем она и какие творческие планы у артистки, узнали у нашей гостьи.

Влада, певица:

Мне бы очень хотелось, чтобы песня «Говори мне ДА» стала своеобразным слоганом по жизни. Пусть она открывает новые двери для новых отношений, для новой любви, для нового флирта. Если она войдет в трек-лист наших слушателей, и даже если наши леди будут использовать ее для того, чтобы что-то получить от своих спутников, обещанное, желаемое, я тоже буду счастлива, значит, цель достигнута.

Автором песни выступил мой давний друг, мой партнер по сцене, соведущий, известный радиодиджей, журналист Антон Славин. Мы с Антоном знакомы очень давно и достаточно долго сотрудничаем. Я могу сказать, что он как никто знает и мой характер, и мой темперамент, и мою душу. Когда он мне предложил эту песню, я сразу, наверное, не была готова ее исполнить. Я все готовилась. Но так сложилось, что спустя год я пришла к этому мне захотелось.

Так как Антон знает меня очень давно, это не первый наш с ним совместный трек. У меня в репертуаре достаточное количество композиций, более десяти.