Открытый слёт учащихся педагогических классов прошёл в Минске

Новости Беларуси. В Минске 22 мая был дан старт слету учащихся педагогических классов. Он собрал не только представителей из нашей страны. Есть гости и из Санкт-Петербурга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 200 школьников и молодых педагогов ждет трехдневный марафон ярких событий: мастер-классы, творческие встречи, тренинги и культурные мероприятия. Центральной площадкой для обмена опытом и проявления педагогических способностей станет образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». Открыли слет церемонией возложения цветов у мемориального комплекса в парке Победы.

Ирина Чернявская, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома: Нам очень приятно, что БГПУ откликнулся и сегодня с нами в «Зубренке» будет проводить для наших детей различные мероприятия: и мастер-классы, и гостиные, и круглые столы. Все, что необходимо сегодня детям.

Анна Новик, учитель средней школы № 155 Минска: Я считаю, что самое главное – это преемственность. А именно, когда мы как молодые педагоги обучаем новых молодых педагогов, которые готовы вступить в образовательную сферу, которые готовы нести свой свет, внести свою лепту в образовательный процесс каждый год.

Меня вдохновили мои учителя и моя родная мама, которая является педагогом дополнительного образования.

Я очень хочу стать педагогом, потому что мне очень нравятся наши педагоги, как они преподают, из-за этого у меня очень большое желание стать будущим педагогом.

К закрытию слета команды подготовят творческие проекты. В торжественной обстановке всем участникам будут вручены сертификаты.