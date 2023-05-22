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Открытый слёт учащихся педагогических классов прошёл в Минске

22 мая 2023 13:50
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Новости Беларуси. В Минске 22 мая был дан старт слету учащихся педагогических классов. Он собрал не только представителей из нашей страны. Есть гости и из Санкт-Петербурга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Открытый слёт учащихся педагогических классов прошёл в Минске-1

Более 200 школьников и молодых педагогов ждет трехдневный марафон ярких событий: мастер-классы, творческие встречи, тренинги и культурные мероприятия. Центральной площадкой для обмена опытом и проявления педагогических способностей станет образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». Открыли слет церемонией возложения цветов у мемориального комплекса в парке Победы.  

Открытый слёт учащихся педагогических классов прошёл в Минске-4

Ирина Чернявская, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:  
Нам очень приятно, что БГПУ откликнулся и сегодня с нами в «Зубренке» будет проводить для наших детей различные мероприятия: и мастер-классы, и гостиные, и круглые столы. Все, что необходимо сегодня детям.  

Открытый слёт учащихся педагогических классов прошёл в Минске-7

Анна Новик, учитель средней школы № 155 Минска:  
Я считаю, что самое главное это преемственность. А именно, когда мы как молодые педагоги обучаем новых молодых педагогов, которые готовы вступить в образовательную сферу, которые готовы нести свой свет, внести свою лепту в образовательный процесс каждый год.  

Открытый слёт учащихся педагогических классов прошёл в Минске-10

Меня вдохновили мои учителя и моя родная мама, которая является педагогом дополнительного образования.  

Открытый слёт учащихся педагогических классов прошёл в Минске-13

Я очень хочу стать педагогом, потому что мне очень нравятся наши педагоги, как они преподают, из-за этого у меня очень большое желание стать будущим педагогом.  

К закрытию слета команды подготовят творческие проекты. В торжественной обстановке всем участникам будут вручены сертификаты.  

# Студенты # общество # Ирина Чернявская # Анна Новик # Фотофакт

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