На полигоне Военной академии проходит патриотический турнир среди школьников

Военно-патриотический турнир проходит на полигоне Военной академии Беларуси. Ребята из Барановичей и Кобрина первыми открыли соревновательный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военно-патриотический турнир проходит на полигоне Военной академии Беларуси. Ребята из Барановичей и Кобрина первыми открыли соревновательный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Школьников ждало полное погружение в армейские будни. Здесь парни и девушки под руководством опытных бойцов преодолевают полосы препятствий, обкатываются тяжелой техникой, изучают правила первой помощи при ранении. За три дня участники изучат азы боевой, тактической и медицинской подготовки.
Ростислав Берновик, учащийся кобринской средней школы №4:
Каждый парень должен уметь обращаться с оружием и отслужить в армии. Потому что любой мужчина должен защитить свою Родину, быть просто скалой, чтобы защитить сестру, брата, мать.
Ирина Синькевич, пресс-секретарь РОО «Патриоты Беларуси»:
Немножко апгрейдили вообще в целом этот турнир, добавили новых элементов, много исторических задач. Просто не будет. Мы сразу ребятам говорим, что очень много нового, интересного и незабываемого. Продолжаем общаться с каждым участником турнира «Вызов». Мы приезжаем к ним в области, общаемся, они участвуют в наших акциях, «Патриотов Беларуси». Некоторые уже поступили в Военную академию.
Уже сегодня команды поспорят за звание сильнейшего. Стоит отметить, что участникам предстоит бороться не только с соперниками, но и со своими страхами. А победители состязания пройдут в полуфинал.