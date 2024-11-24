В Гродненском университете обсудили прошедшую встречу Президента со студентами

В образовательной среде обсуждают тезисы, озвученные Президентом во время встречи со студентами гуманитарного профиля в формате отрытого микрофона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темы подготовки журналистов в условиях информационной войны, акценты на качестве образовательного процесса и доверия молодежи к государственному курсу – эти вопросы вызвали наибольший резонанс в Гродненском университете имени Янки Купалы, одном из крупнейших региональных вузов страны. В учреждении образования отмечают, что благодаря таким мероприятиям студенты и профессорско-преподавательский состав понимают, к чему стремиться как в учебном процессе, так и при выборе ориентиров для будущего Беларуси.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Вы знаете другого Президента, который, например, для всей страны 1 сентября провел бы открытый урок? Я, кроме Александра Григорьевича Лукашенко, другого такого человека не знаю. Что Президент живет проблемами молодежи, он вникает в эти проблемы молодежи, это видно в его ответах. Встреча в лингвистическом университете, или, как мы все уже теперь понимаем, в инязе, безусловно, была очень важной. И те посылы, которые там прозвучали, это посылы не только для студентов данного университета, это посылы для студентов всей страны. Были подняты вопросы, которые являются такими злободневными сегодня, и Президент, он часто говорит об этом и сегодня повторил, что неотъемлемой частью подготовки специалиста, безусловно, является практико-ориентированность.