Делегация из Мурманской области посетила промышленные предприятия Минска

Беларусь и Россия не устают искать новые пути кооперации, в том числе на уровне регионов. Нашу страну посетила делегация Мурманской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости познакомились с возможностями «МотоВелоЗавода», а также узнали о преимуществах работы в Минском городском технопарке и «Великом камне».