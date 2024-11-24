Делегация из Мурманской области посетила промышленные предприятия Минска
Беларусь и Россия не устают искать новые пути кооперации, в том числе на уровне регионов. Нашу страну посетила делегация Мурманской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гости познакомились с возможностями «МотоВелоЗавода», а также узнали о преимуществах работы в Минском городском технопарке и «Великом камне».
Новенький электровелосипед – разработка отечественного производителя. Уровень локализации свыше 50 %. Сегодня белорусский экотранспорт тестируют гости из Мурманской области. Российская делегация находится в Минске с рабочим визитом. Ключевая задача – повысить уровень экономического партнерства между нашей страной и областью.
Особый интерес к отечественной технике. Сегодня гости посетили новое производство «МотоВелоЗавода» по выпуску рам, колес и сборке велосипедов. В год здесь собирают 70 тысяч единиц экотранспорта.
Сергей Манько, директор ООО «МотоВелоЗавод»:
По локализации работа продолжается. Локализируем и велосипеды, и технику, и мототехнику. По мототехнике 14 предприятий Республики Беларусь участвуют в процессе локализации. 28 комплектующих освоено. Ждем, к концу года должен быть освоен двигатель внутреннего сгорания, что позволит выполнить поручение главы государства – свыше 50%.
Завоевала признание на севере России белорусская горная техника. Около 300 самосвалов БЕЛАЗ уже работают на предприятиях области. А неделю назад открыли сервисный центр, чтобы качественно и вовремя обслуживать технику.
Еще одно перспективное направление сотрудничества – белорусский общественный транспорт. В городах области курсируют порядка 200 единиц белорусских автобусов. В будущем эта цифра вырастет.
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