Александр Лукашенко подписал Указ «О цифровом развитии». Что изменится?

В Беларуси большинство востребованных административных процедур переведут в электронную форму. Сделать это планируется до 2030 года. План действий предусмотрен Указом «О цифровом развитии», который подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основным подходом в цифровизации страны станет создание и использование цифровых платформ. Они будут внедрены в самые разные сферы. Среди приоритетных – промышленность, образование, здравоохранение, транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, торговля и другие. Введен и новый инструмент региональной цифровизации – масштабирование результатов пилотных проектов за счет средств местных инновационных фондов. За уровнем цифрового развития отраслей и регионов можно будет следить в открытом доступе в информационной системе «Витрина цифровых проектов».