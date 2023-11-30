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Александр Лукашенко подписал Указ «О цифровом развитии». Что изменится?

30 ноября 2023 16:53
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В Беларуси большинство востребованных административных процедур переведут в электронную форму. Сделать это планируется до 2030 года. План действий предусмотрен Указом «О цифровом развитии», который подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал Указ «О цифровом развитии». Что изменится?-1

Основным подходом в цифровизации страны станет создание и использование цифровых платформ. Они будут внедрены в самые разные сферы. Среди приоритетных – промышленность, образование, здравоохранение, транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, торговля и другие. Введен и новый инструмент региональной цифровизации – масштабирование результатов пилотных проектов за счет средств местных инновационных фондов. За уровнем цифрового развития отраслей и регионов можно будет следить в открытом доступе в информационной системе «Витрина цифровых проектов».

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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