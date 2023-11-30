В Минске прошло заседание Президиума Совмина по вопросам потребкооперации

Вопросы потребкооперации в центре внимания правительства. Во время заседания Президиума Совета Министров, которое прошло 30 ноября в Минске, поставлена задача выработать более эффективную бизнес-модель. Причем сделать это нужно в кратчайшие сроки, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Такое поручение дано Белкоопсоюзу, услугами которого пользуется более трети населения нашей страны. Речь идет в основном о небольших городах и сельской местности, где альтернативы зачастую нет. Вопросов к работе потребкооперации немало. У белорусов скопилось много обоснованных претензий касательно ассортимента и наличия товара в магазинах. Результаты проверки Комитета госконтроля и МАРТа показали низкий уровень контроля руководства, в некоторых случаях речь идет о бесхозяйственности. По словам премьер-министра Романа Головченко, Белкоопсоюз старается сохранить свои позиции, но необходима более четкая система действий.

Александр Скрундевский, первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза:

На сегодня нами принят ряд дополнительных мер, выработана программа повышения эффективности работы системы потребительской кооперации. В первую очередь это направление, касающееся повышения качества торгового обслуживания наших сельских жителей. Конечно, изменение формата обслуживания, переход на более современный формат обслуживания. В частности, будет вестись работа по автоматизации наших торговых объектов, по новым подходам и принципам сетевой торговли, выкладке, рекламному оформлению, более активные акционные продажи.