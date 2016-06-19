Открытый чемпионат по профессиональной флористике в Минске: «Геометрия лета» с цветочным дефиле

Летом природа наполняется сочными красками и ароматами цветов. Любимое время ботаников и флористов. Уже в четвертый раз в период июньского благоухания и цветения васильков городская среда становится площадкой для проведения Открытого чемпионата по профессиональной флористики.

В Центральном ботаническом саду на протяжении двух дней авторы из нескольких стран воплощали свои творческие идеи. Как результат – около 10 волшебных скульптур из природных материалов на тему «Геометрия лета».

Юлия Багдасарьян, флорист, организатор 4-го Открытого чемпионата по профессиональной флористике:

Мы не ограничивали по возможности флористов никакими условностями (размером работ). Мы задали какие-то технические ориентиры. Задание первое – это арт-объект из природного материала. Второе – сюрпризное. И третье – это арт-объект на своих стеблях, который будет продемонстрирован в результате дефиле.

Например, вот этот арт-объект в самом сердце Ботанического сада – результат кропотливой работы флориста Александра Поляшова. Он приковал внимание не только жюри, но и многих посетителей.

Александр Поляшов, флорист (Россия):

Вылезло что-то из земли и засасывает нас в лето. Просто каждый подходит к работе, особенно дети, и придумывает свою историю. Большая часть идей связана с тайной третей планеты, когда там стояли граммофоны, какие-то цветы.

Работа флориста – это умение совмещать в себе кропотливый труд скульптора, воображение художника и фантазии дизайнера. Любовь к натуральным материалам заставила многих участников чемпионата сменить профессию. Наталья Волк – в прошлом инженер-программист – сегодня не представляет свою жизнь без цветов. В чемпионате флористов участвует впервые.

Наталья Волк, флорист (Беларусь):

Я бачу геаметрыю лета як круг, таму што сонца – гэта круг, вянок купальскі – гэта круг, кветкі вельмі часта маюць форму круга. Я хацела перадаць гэту форму.

Как отмечает Наталья, все дороги ведут к главному символу лета. Путь, окутанный цветами, луговыми травами, лесными мхами, девушка и постаралась изобразить в своей работе.

Еще один участник чемпионата – Надежда Свиридович. С самого детства без ума от цветов. Такую любовь к живым материалам ей привили родители-биологи. Тема «Геометрия лета» оказалась очень близка девушке.

Надежда уверена, что, глядя на такие арт-объекты, минчане могут почувствовать единение с природой.

Надежда Свиридович, флорист (Беларусь):

Для меня лето – это зеленый цвет во всех его проявлениях. Что я и отразила в своем букете: разные оттенки зеленого, спираль. Что касается объекта, там тоже зеленый цвет, мох (один из моих любимых материалов).

Оценивать участников приехали судьи из России и Польши. Выбрать лучшую работу оказалось очень сложно. Жюри отметило не только профессионализм участников, но и способ воплощения задуманных идей.

Зигмунд Сиерадзан, флорист, член жюри 4-го Открытого чемпионата по профессиональной флористике:

Мне очень понравился этот конкурс, я первый раз в Беларуси, первый раз в Минске. Спасибо большое за приглашение. Очень много интересных участников, много очень интересных работ.

В завершении чемпионата – дефиле с уникальными букетами, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Пальму первенства разделили сразу два флориста – Наталья Волк из Минска и Александр Поляшов из Нижнего Новгорода. А наслаждаться прекрасными скульптурами из природных материалов минчане и гости столицы смогут все лето.