Как минчане относятся к сортировке мусора? Провели соцопрос

Алина Трус, корреспондент:

Новое утро – новый вопрос жителям столицы. Сегодня уж точно необычный праздник – День сортировки мусора. Прогуляемся по городу и узнаем у минчан, как они относятся к этой теме.

– Вы сортируете мусор?

– Да, стараюсь. У меня отдельно лежит пластик, стекло.

– Изначально было сложно к этому привыкнуть? Что вас подтолкнуло к такому разумному использованию отходов?

– Все-таки нужно заботиться об экологии, это важно.

Выбрасываю в отдельные разноцветные баки на улице.

Сортируем. И это важно. Обратили внимание – когда сортируешь мусор, больше всего пластика. Для него места не хватает в контейнере, потому что сейчас упаковка везде, ее слишком много.