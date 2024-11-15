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Как минчане относятся к сортировке мусора? Провели соцопрос

15 ноября 2024 09:02
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Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый вопрос жителям столицы. Сегодня уж точно необычный праздник – День сортировки мусора. Прогуляемся по городу и узнаем у минчан, как они относятся к этой теме.

Как минчане относятся к сортировке мусора? Провели соцопрос-2

– Вы сортируете мусор?
– Да, стараюсь. У меня отдельно лежит пластик, стекло.
– Изначально было сложно к этому привыкнуть? Что вас подтолкнуло к такому разумному использованию отходов?
– Все-таки нужно заботиться об экологии, это важно.

Как минчане относятся к сортировке мусора? Провели соцопрос-4

Выбрасываю в отдельные разноцветные баки на улице.

Как минчане относятся к сортировке мусора? Провели соцопрос-6

Сортируем. И это важно. Обратили внимание – когда сортируешь мусор, больше всего пластика. Для него места не хватает в контейнере, потому что сейчас упаковка везде, ее слишком много.

Как минчане относятся к сортировке мусора? Провели соцопрос-8

Честно сказать, нет.

Подробности смотрите в видео.

# Опрос # Алина Трус

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