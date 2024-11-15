Как минчане относятся к сортировке мусора? Провели соцопрос

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый вопрос жителям столицы. Сегодня уж точно необычный праздник – День сортировки мусора. Прогуляемся по городу и узнаем у минчан, как они относятся к этой теме.
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро – новый вопрос жителям столицы. Сегодня уж точно необычный праздник – День сортировки мусора. Прогуляемся по городу и узнаем у минчан, как они относятся к этой теме.
– Вы сортируете мусор?
– Да, стараюсь. У меня отдельно лежит пластик, стекло.
– Изначально было сложно к этому привыкнуть? Что вас подтолкнуло к такому разумному использованию отходов?
– Все-таки нужно заботиться об экологии, это важно.
Выбрасываю в отдельные разноцветные баки на улице.
Сортируем. И это важно. Обратили внимание – когда сортируешь мусор, больше всего пластика. Для него места не хватает в контейнере, потому что сейчас упаковка везде, ее слишком много.
Честно сказать, нет.
Подробности смотрите в видео.