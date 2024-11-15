5600 новых случаев рака груди выявили в Беларуси за 2023-й. Как выявить болезнь на самой ранней стадии?

Рак груди занимает первое место в мире среди всех онкологических заболеваний у женщин. Вероятность возникновения такого диагноза увеличивается с возрастом. Однако сегодня все чаще с таким заболеванием сталкиваются и более молодые пациентки.

Руслан Лукьяновский, врач онколог-хирург клиники «Мерси»:

В мире ежегодно заболевают более 2 миллионов женщин раком молочной железы. В рамках Республики Беларусь это количество – порядка 5 600 женщин за 2023 год. И с каждым годом количество новых выявленных случаев рака молочной железы увеличивается на 8-10 %.

К сожалению, на ранних стадиях заболевание протекает практически бессимптомно. Одним из ключевых факторов успешного лечения рака является его раннее выявление. Поэтому важно быть внимательными к любым изменениям и регулярно проходить профилактические обследование. Руслан Лукьяновский:

Существует такое понятие, как диспансеризация, которая проводится всему населению с 18 лет. До 40 лет оно проводится раз в три года, после 40 лет – раз в год. В определенном возрасте проводятся определенные диагностические мероприятия, необходимые для раннего выявления онкологической патологии. В том числе при показаниях, при наличии определенных симптомов проводятся дополнительные, внеплановые обследования. Поэтому прежде чем то или иное исследование провести, необходимо проконсультироваться с врачом.

Регулярное самостоятельное обследование груди – это простой и эффективный способ, который помогает обнаружить первые признаки заболевания и своевременно обратиться к врачу, что в свою очередь значительно повышает шансы на выздоровление. Проводить самообследование важно каждый месяц, на 6-12 день цикла, когда гормональный фон наиболее стабилен и уровень половых гормонов минимален.

Наталья Солонович, гинеколог-эндокринолог клиники «Мерси»:

После того как женщина разделась, она должна осмотреть внутренние чашки своего бюстгальтера, потому что бывает так, что на них остаются какие-то следы, желтоватые, беловатые пятна, иногда как будто даже капельки крови. Это показания для того, чтобы достаточно быстро обратиться к гинекологу. Женщина должна раздеться до пояса, подойти к зеркалу, посмотреть на свои молочные железы, симметричны ли они, есть ли какие-то вдавления, какие-то участки, которые, возможно, с покраснениями. Нужно поднять руки за голову и посмотреть, насколько меняется положение молочных желез, будут ли они симметричны, нет ли никаких втянутостей. Круговыми движениями пальцами поочередно женщина должна пропальпировать всю молочную железу, область подмышек обязательно.

Ультразвуковое исследование является одним из самых важных методов диагностики и профилактики рака молочной железы. Эта процедура позволяет врачам увидеть внутренние структуры груди и обнаружить любые изменения или опухоли в тканях. Наталья Солонович:

В период с 20 до 30 лет можно делать раз в два года. С 30 лет – это обязательно ежегодное исследование. Проводится в идеале в первую фазу цикла. По УЗИ мы можем обнаружить кисты молочных желез, фиброаденомы, расширения млечных протоков. Конечно, есть патологии, которые являются пограничными и при каких-то неблагоприятных условиях могут перерастать в онкологию. Но для этого и требуется УЗИ. При необходимости потом делается трепанобиопсия, консультация маммолога, и дальше уже выбирается тактика лечения, что делать дальше с состоянием молочных желез. Маммография позволяет обнаружить наличие изменений в тканях груди задолго до того, как они станут ощутимыми или заметными визуально. Проведение такой диагностики занимает всего несколько минут, но это время может стать решающим фактором в борьбе с раком груди. Поэтому не стоит откладывать это исследование на потом.

Оксана Хританцова, врач-рентгенолог клиники «Мерси»:

Маммография – это рентгеновское исследование каждой молочной железы в двух проекциях – прямой и косой. Выполняется данное исследование женщинам, начиная с 49 лет, с периодичностью раз в три года. Однако врач-гинеколог или врач-маммолог может назначить вам исследование раньше для диагностических целей. Маммография позволяет увидеть изменения в молочных железах, которые недоступны для диагностики другими методами. Например, преимущество нашего метода перед УЗИ заключается в том, что мы можем выявить микрокальцинаты, которые могут быть признаком рака молочных желез. Микрокальцинаты не видны на УЗИ – только на маммографии.