Открыто прямое авиасообщение между Минском и Таллином

Новости Беларуси. Минск и Таллин теперь связаны прямым авиарейсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 мая утром, комфортабельный Embraer доставил первых пассажиров в столицу Эстонии.

Обратный рейс оказался удобным для тех, кто летит транзитом через Минск в Абу-Даби, Баку, Белград, Нижний Новгород и Краснодар. В компании уверены, что запуск прямого авиасообщения между нашими странами благоприятно скажется и на деловом туризме. Эстония, как и Беларусь, уже давно ассоциируется в Европе с высокими технологиями и техническим прогрессом.