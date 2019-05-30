Трёхметровый каньон под Воложином: дорога перекрыта, организован объезд

Новости Беларуси. Пять единиц техники работает на восстановлении дороги, которую 29 мая размыло ливневым потоком в Воложинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настоящий каньон, который разделил асфальтовое полотно на две части, появился буквально за считанные минуты. Глубина – примерно 3 метра. Теперь водный поток на дне напоминает небольшую речушку. Дорогу перекрыли, организован объезд.

Алексей Дубовик, начальник дорожно-эксплуатационного управления № 61 РУП «Минскавтодорцентр»:

В результате шквалистого ветра и большого ливня из поймы реки (канавы нашей) произошел большой поток воды. Деревья обрушились и забили водопропускную трубу. Мгновенно поднялся уровень воды, и земполотно подмыло.

Сейчас на месте происшествия ведутся восстановительные работы. Идет расчистка территории, чтобы была возможность полностью заменить асфальтовое полотно.

Сергей Переходько, главный инженер дорожно-строительного управления № 63 строительно-монтажного треста № 8:

Строим обводной канал, чтобы осушить русло, куда будет встраиваться новая труба. Встраиваем новую трубу диаметром 1,2-1,4 метра, чтобы была больше пропускная способность. Сделаем основание, то есть трубу вмонтируем, встроим, изолируем стыки, сделаем основание, дорожную одежду, и уложим асфальтобетон.