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Чтобы попасть сюда, нужно было стараться не один год. Рассказываем о «Последнем звонке» в Орше

30 мая 2019 14:28
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Новости Беларуси. Орша встречает лучших выпускников страны. Масштабный праздник «Последний звонок» решили провести именно здесь, ведь город носит статус молодежной столицы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы попасть сюда, нужно было стараться не один год. Рассказываем о «Последнем звонке» в Орше-1

Главной площадкой станет ледовая арена. Лучшие выпускники и учителя получат награды, а гостей ожидает грандиозный концерт. В Орше работает наш корреспондент Виктория Ходосок, которая вышла на прямую связь со студией.

Чтобы попасть сюда, нужно было стараться не один год. Рассказываем о «Последнем звонке» в Орше-4

Виктория Ходосок, СТВ:
Сегодня в молодежной столице 2019 года собрались почти 2000 выпускников – будущие юристы, учителя, журналисты, экономисты, дипломаты. Праздник для лучших представителей своего поколения. Чтобы попасть сюда, нужно было стараться не один год.

Чтобы попасть сюда, нужно было стараться не один год. Рассказываем о «Последнем звонке» в Орше-7

23 выпускника получат награды в номинациях «Интеллект», «Талант», «Чемпион года» и «Лидер года». Эти ребята – победители конкурсов, международных и республиканских олимпиад, спортивных соревнований и турниров. Отметят заслуги и лучших классных руководителей. А еще будет красная ковровая дорожка, конкурсы и сюрпризы.

Чтобы попасть сюда, нужно было стараться не один год. Рассказываем о «Последнем звонке» в Орше-10

Подробнее в видеоматериале.

Чтобы попасть сюда, нужно было стараться не один год. Рассказываем о «Последнем звонке» в Орше-13

# Школы в Беларуси # общество # Виктория Ходосок # Фотофакт

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