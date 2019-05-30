Новости экономики за 30.05.2019

Новости Беларуси. Стал известен состав участников готовящейся к открытию международной специализированной выставки «Белагро-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно, количество экспонентов заметно превосходит цифры 2018 года.

Свою продукцию и достижения покажут 560 компаний из 29 стран. Экспозиции готовят участники из Китая, России, Украины, Австрии, Великобритании, Израиля, Венгрии, Индии, Нидерландов, США и других стран.

Открыто прямое авиасообщение между Минском и Таллином

Для деловых переговоров форум посетят более 30 официальных делегаций. Работать выставка будет с 4 по 9 июня в Щомыслице под Минском.

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