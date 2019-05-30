Новости экономики за 30.05.2019
Новости Беларуси. Стал известен состав участников готовящейся к открытию международной специализированной выставки «Белагро-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно, количество экспонентов заметно превосходит цифры 2018 года.
Свою продукцию и достижения покажут 560 компаний из 29 стран. Экспозиции готовят участники из Китая, России, Украины, Австрии, Великобритании, Израиля, Венгрии, Индии, Нидерландов, США и других стран.
Открыто прямое авиасообщение между Минском и Таллином
Для деловых переговоров форум посетят более 30 официальных делегаций. Работать выставка будет с 4 по 9 июня в Щомыслице под Минском.
БОЛИВИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОТРУДНИЧЕСТВА С БЕЛАРУСЬЮ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СФЕРЕ
Белорусские технологии переработки молока заинтересовали специалистов далёкой Боливии. Достигнута договорённость о проработке возможности строительства в стране молокоперерабатывающего завода с привлечением отечественных разработок.
Банковские карты могут не работать в Беларуси ночью 1 июня
Кроме того, латиноамериканская страна хочет обучать своих специалистов в сельскохозяйственных учебных заведениях Беларуси. Также в качестве перспективного направления сотрудничества рассматривается возможность поставки белорусской сельхозтехники.
«ГАЗПРОМ» ПЛАНИРУЕТ СТРОИТЬ В БЕЛАРУСИ ГАЗОВЫЕ АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ
«Газпром» заявил о намерении строить в Беларуси газовые автозаправочные станции. Таким образом, компания хочет обеспечить транзит грузов, которые доставляют фуры из Калининградской области в остальные регионы России.
Руководство считает, что транспорт области, в том числе большегрузные автомобили, надо максимально переводить на голубое топливо. А для обеспечения транзита, который проходит, в том числе, и по территории Беларуси, компания будет строить заправочные станции сжиженного природного газа на всём пути следования. В возведение каждой такой заправки будет инвестировано от 140 до 160 миллионов российских рублей.