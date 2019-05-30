«900 человек и 280 единиц техники»: на параде 3 июля будет рекордная механизированная колонна

Новости Беларуси. 22 парадных расчета и 280 танков и машин. Механизированной колонны такой протяженности в истории парадов в Минске еще не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне в Липках идет подготовка к торжествам в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Пять недель военные будут оттачивать слаженность действий.

Репетиции на полигоне завершатся уже к середине июня, после чего проведут генеральный прогон колонны. Он пройдет вечером 1 июля на улицах столицы.

Владимир Кулажин, заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования, руководитель тренировок механизированной колонны:

Механизированная колонна будет состоять из 22 парадных расчетов. Личного состава 900 человек и 280 единиц техники. Причем больше половины парадных расчетов и техники представлены новыми и модернизированными образцами.

Возглавит механизированную колонну легендарный танк Т-34.