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Открыта регистрация участников на чемпионат по колке дров

10 октября 2023 06:59
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Новости Беларуси. Регистрация на второй чемпионат по колке дров открыта в Беларуси. Приглашают тех, про кого можно сказать: «В здоровом теле – здоровый дух», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открыта регистрация участников на чемпионат по колке дров-1

Новая соревновательная дисциплина появилась в нашей стране прошлой осенью, финал состоялся в Минском районе 7 ноября. Мастер-класс участникам тогда дал лично Александр Лукашенко.

Открыта регистрация участников на чемпионат по колке дров-4

В нынешнем году состязания между теми, кто готов рубить с плеча, ожидаются не менее жаркие. Команды, готовые показать класс, приглашают к регистрации. Прием заявок завершится 16 октября. Организаторы обещают, что чемпионат вновь станет настоящим семейным праздником.

# Спортивные соревнования # общество # Фотофакт

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