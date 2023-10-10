Открыта регистрация участников на чемпионат по колке дров

Новости Беларуси. Регистрация на второй чемпионат по колке дров открыта в Беларуси. Приглашают тех, про кого можно сказать: «В здоровом теле – здоровый дух», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Регистрация на второй чемпионат по колке дров открыта в Беларуси. Приглашают тех, про кого можно сказать: «В здоровом теле – здоровый дух», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новая соревновательная дисциплина появилась в нашей стране прошлой осенью, финал состоялся в Минском районе 7 ноября. Мастер-класс участникам тогда дал лично Александр Лукашенко.
В нынешнем году состязания между теми, кто готов рубить с плеча, ожидаются не менее жаркие. Команды, готовые показать класс, приглашают к регистрации. Прием заявок завершится 16 октября. Организаторы обещают, что чемпионат вновь станет настоящим семейным праздником.