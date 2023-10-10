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Выставка «Медицина и Здоровье – 2023» открывается в минском Дворце спорта

10 октября 2023 06:16
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Новости Беларуси. Повышение качества и доступности медицинской помощи для населения страны – задача приоритетная. Все лучшие наработки представят на отраслевой выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка «Медицина и Здоровье – 2023» открывается в минском Дворце спорта-1

Она открывается в столичном Дворце спорта сегодня и собирает более 70 участников. Это представители Беларуси, России, Ирана, Турции, Венгрии и Голландии, которые презентуют услуги учреждений здравоохранения, санаторно-курортных и медицинских центров.

Вниманию посетителей также предложат новинки оборудования для восстановительной медицины, физио- и рефлексотерапии, ортопедии, массажное оборудование. Залог устойчивого развития и процветания нации – ее здоровье. А это забота не только медиков, но и каждого человека.

# Выставки в Минске # общество # Фотофакт

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