Выставка «Медицина и Здоровье – 2023» открывается в минском Дворце спорта

Новости Беларуси. Повышение качества и доступности медицинской помощи для населения страны – задача приоритетная. Все лучшие наработки представят на отраслевой выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она открывается в столичном Дворце спорта сегодня и собирает более 70 участников. Это представители Беларуси, России, Ирана, Турции, Венгрии и Голландии, которые презентуют услуги учреждений здравоохранения, санаторно-курортных и медицинских центров.

Вниманию посетителей также предложат новинки оборудования для восстановительной медицины, физио- и рефлексотерапии, ортопедии, массажное оборудование. Залог устойчивого развития и процветания нации – ее здоровье. А это забота не только медиков, но и каждого человека.