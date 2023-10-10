Начинает работу короткий номер КГК по вопросам качества отечественной техники

Речь идет о разных сферах, от машиностроения и сельского хозяйства до автотранспортного комплекса. Дефекты, заводские недостатки, которые не устраняются предприятием-изготовителем, или проблемы с запчастями. Обращения готовы выслушать и про работу сервисных служб, например, о некачественном ремонте, затягивании его сроков, очередях на обслуживание. Горячая линия работает до четверга, 12 октября. Сообщение можно отправить также в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля.