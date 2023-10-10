Прямой эфир

Начинает работу короткий номер КГК по вопросам качества отечественной техники

10 октября 2023 06:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Комитет госконтроля предлагает обсудить вопросы качества. Короткий номер 191 сегодня, 10 октября, открывается для замечаний о качестве отечественной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начинает работу короткий номер КГК по вопросам качества отечественной техники-1

Речь идет о разных сферах, от машиностроения и сельского хозяйства до автотранспортного комплекса. Дефекты, заводские недостатки, которые не устраняются предприятием-изготовителем,  или проблемы с запчастями. Обращения готовы выслушать и про работу сервисных служб, например, о некачественном ремонте, затягивании его сроков, очередях на обслуживание. Горячая линия работает до четверга, 12 октября. Сообщение можно отправить также в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля.

# Комитет госконтроля # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Уборка капусты стартовала в Витебском районе
10 октября 2023 06:34

Уборка капусты стартовала в Витебском районе

Выставка «Медицина и Здоровье – 2023» открывается в минском Дворце спорта
10 октября 2023 06:16

Выставка «Медицина и Здоровье – 2023» открывается в минском Дворце спорта

«Для идентификации делается». Что даст чипирование и обязательно ли проводить его для всех питомцев?
09 октября 2023 19:42

«Для идентификации делается». Что даст чипирование и обязательно ли проводить его для всех питомцев?