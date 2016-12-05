Открыть счет за 1,5 минуты и дома: цифровой банк Insync.by

Новости Беларуси. Белорусы смогут открывать счета со смартфона и обменивать валюту без потерь на разнице курсов.

В Минске презентовали цифровой банк Insync.by.

Мобильное приложение упрощает взаимоотношения между клиентом и банком, позволяет удаленно открывать счета менее чем за 2 минуты, совершать любые переводы и конвертировать валюту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отделение банка в твоем смартфоне. «Альфа банк» предложил белорусам нечто принципиально новое, чем хорошо знакомый интернет-банкинг. О том, что услуга будет пользоваться спросом, красноречивее всего говорят цифры: 5 миллионов жителей нашей страны используют мобильные девайсы.

Открыть счёт за полторы минуты, получить карточку без визита в отделение банка и управлять всеми платежами одним касанием –

вот неполный перечень возможностей Insync.by.

Рафал Ющак, управляющий директор ЗАО «Альфа-Банк»:

Во-первых, это простота в дизайне, потому что перевести деньги очень легко. Во-вторых, только от вас зависит доступ к приложению. Если захотите, никакой паспорт не нужен. Зарегистрировавшись один раз, потом можете свободно делать любую операцию. Это выглядит как то, к чему вы привыкли.

Клиентом «Альфа-банка» сегодня может стать любой желающий на раз-два-три. Достаточно лишь установить приложение, и уже на следующий день

в любой уголок Беларуси и в любое удобное для вас время курьер доставит карточку.

Алена Сырова, СТВ:

Среди приятных бонусов нового приложения Insync.by ярко выделяется карта А-курс. С ее помощью клиенты смогут обменять валюту в два счета: в режиме онлайн и по выгодному курсу. При этом – не покидая собственной квартиры. При конвертации нужной суммы клиенты не теряют ни цента, и что самое главное – ни секунды.

Это уникальное для нашей страны предложение в первую очередь заинтересует тех, кто не понаслышке знает, что время – деньги. И ценит каждую свою минуту.

Олег Казеко, начальник управления разработки и развития розничных продуктов ЗАО «Альфа-Банк»:

На мой взгляд, эта услуга достаточно востребована. Поиск отделения с выгодным курсом зачастую отнимает время. С продуктом А-курс нет необходимости ездить по городу и искать отделение: лучший курс предложит банк.

Кроме того, сотрудники «Альфа-банка» решили стать ближе к своим клиентам. Совсем скоро работу начнет так называемый «клиентский совет».