Праздничную елку установили около здания Мингорисполкома

Новости Беларуси. И новогодние новости от «Столичных подробностей». До наступления 2017 года остаётся 26 дней.

Праздничная атмосфера пришла 5 декабря на самую строгую административную площадь Минска.

Ёлку установили около здания Мингорисполкома.

Не смотря на всю серьезность соседства, новогодний атрибут получился ярким, но без излишней мишуры.

Стильная красавица высотой более 12 метров украшена большими разноцветными шарами.

К этому году ёлка сменила ограждение в общей городской стилистике 2017 года. В нем преобладают синие, оранжевые, белые цвета.

Напомним, к 5 декабря праздничные деревья уже украшают десятки мест праздничных гуляний, в том числе площадь около Дворца спорта, «Чижовка-арены», Национальной библиотеки. Всего в городе появится 23 ели и целая композиция из главных атрибутов праздника у городской Ратуши, сообщили программе «Столичные подробности» на СТВ.