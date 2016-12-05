В Минске открыли проезд через улицу Ваупшасова

Новости Беларуси. Свободная дорога. Радостная новость для автомобилистов, чей путь лежит через улицу Ваупшасова – движение открыто. Стоит напомнить, что масштабный проект дорожников,
на участке Ваупшасова от Солтыса до Геологического проезда начался с перекладывания ливневого и канализационного коллекторов с увеличением диаметров сетей.
Это повысило пропускную способность сооружений.
Параллельно с прокладкой сетей специалисты предусмотрели и расширение дороги до четырех полос.
Уложено два слоя асфальта, финишный третий появится в апреле. Также благоустроили и пешеходные дорожки, сообщили программе «Столичные подробности» на СТВ.