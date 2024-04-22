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Откроет собрание речь Лукашенко – определён регламент проведения ВНС

22 апреля 2024 06:38
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Важнейшее политическое событие весны состоится уже на этой неделе. Завершается подготовка к проведению первого заседания VII Всебелорусского народного собрания. Впервые народный форум соберется в конституционном статусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Откроет собрание речь Лукашенко – определён регламент проведения ВНС-1

Обеспечить нормальный, управляемый рабочий процесс ВНС поручение Президента. Его Александр Лукашенко дал во время совещания по вопросам подготовки мероприятия. Как подчеркнул глава государства, мелочей в этом деле быть не может. Позади большой массив подготовительной работы. Делегаты съезда определены, столица готовится их принять. В первый день работы, 24 апреля, запланировано выступление Президента, которое откроет собрание. Во второй день, 25-го числа, делегатам будут представлены проекты стратегически важных документов: Концепции национальной безопасности и Военной доктрины.

Откроет собрание речь Лукашенко – определён регламент проведения ВНС-4

Ранее они рассматривались на заседаниях Совета безопасности, а теперь в соответствии с Конституцией подлежат утверждению ВНС. Традиция единства заложена в нашем менталитете. Ключевой смысл народного форума в том, что важные для страны решения принимает все общество. Одна из его основных целей – приумножить благополучие, чтобы оставить потомкам прекрасную страну, развитую и современную Беларусь.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко

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