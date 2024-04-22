Откроет собрание речь Лукашенко – определён регламент проведения ВНС

Важнейшее политическое событие весны состоится уже на этой неделе. Завершается подготовка к проведению первого заседания VII Всебелорусского народного собрания. Впервые народный форум соберется в конституционном статусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обеспечить нормальный, управляемый рабочий процесс ВНС поручение Президента. Его Александр Лукашенко дал во время совещания по вопросам подготовки мероприятия. Как подчеркнул глава государства, мелочей в этом деле быть не может. Позади большой массив подготовительной работы. Делегаты съезда определены, столица готовится их принять. В первый день работы, 24 апреля, запланировано выступление Президента, которое откроет собрание. Во второй день, 25-го числа, делегатам будут представлены проекты стратегически важных документов: Концепции национальной безопасности и Военной доктрины.