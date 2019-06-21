Отключение горячей воды в Минске приостановили на время II Европейских игр

Новости Беларуси. Без коммунальных ограничений. В столице на время проведения II Европейских игр приостановили плановые отключения горячей воды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Графики скорректированы, поэтому это никак не повлияет на работу сетей зимой. Во время спортивного форума гости и спортсмены будут обеспечены всеми комфортными условиями. Возобновятся отключения горячей воды лишь 4 июля, но завершаться позднее обычного – в конце сентября.