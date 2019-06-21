С климат-контролем и зарядкой для гаджетов. В Минске обкатывают новый трамвай «Метелица»

Новости Беларуси. Современный комфорт с климат-контролем и зарядками для гаджетов. На улицах столицы тестируют новый трамвай «Метелица», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это уже второе испытание состава в Минске. Изначально он перевозил пассажиров только по первому маршруту, делая остановки у стадиона «Динамо» и железнодорожного вокзала.

21 июня трамвай провел весь день в депо: теперь поедет и по другим линиям.

Преимущества новой модели над привычными зелеными вагонами не только в технической оснащенности: состав вмещает в два раза больше пассажиров, имеет сразу четыре двери с каждой стороны и низкую посадку, что особенно удобно для пожилых. Здесь есть и специальные места для пассажиров с ограниченными возможностями.