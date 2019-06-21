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В Минске перекроют движение на время велогонок: графика

21 июня 2019 18:33
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Новости Беларуси. В центре столицы проходят последние приготовления к велогонкам. В выходные пройдут групповые соревнования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мужчинам предстоит проехать 180 километров, женщинам – 120.

В Минске перекроют движение на время велогонок: графика-1

Стартуют велосипедисты с Октябрьской площади и двигаются в сторону улицы Тростенецкой для разворота. Этот участок дороги будет перекрыт 22 июня с 09:30 до 16:30 и в воскресенье, 23 июня – с 09:30 до 17:30. В пятницу улицы украсили флаги и растяжки с символикой Игр, установлены и специальные ограждения.

Движение транспорта по трассе гонок будет полностью запрещено.

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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