В Минске перекроют движение на время велогонок: графика

Новости Беларуси. В центре столицы проходят последние приготовления к велогонкам. В выходные пройдут групповые соревнования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мужчинам предстоит проехать 180 километров, женщинам – 120.

Стартуют велосипедисты с Октябрьской площади и двигаются в сторону улицы Тростенецкой для разворота. Этот участок дороги будет перекрыт 22 июня с 09:30 до 16:30 и в воскресенье, 23 июня – с 09:30 до 17:30. В пятницу улицы украсили флаги и растяжки с символикой Игр, установлены и специальные ограждения.

Движение транспорта по трассе гонок будет полностью запрещено.