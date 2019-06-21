«Все организовано максимально педантично». Что говорят туристы о II Европейских играх?

Новости Беларуси. Площадка у Дворца спорта стала центром притяжения болельщиков и туристов. Здесь развернулась главная фан-зона II Европейских игр. В самом центре праздничных событий находится корреспондент СТВ Евгений Поболовец.
Новости Беларуси. Площадка у Дворца спорта стала центром притяжения болельщиков и туристов. Здесь развернулась главная фан-зона II Европейских игр. В самом центре праздничных событий находится корреспондент СТВ Евгений Поболовец.
Евгений Поболовец, СТВ:
С самого утра на главную фан-зону Европейских игр стягиваются люди. Посмотреть спортивные состязания можно на экранах с HD-разрешением. Таких фан-зон в Беларуси открыто 10: по одной в каждом областном центре, в Бобруйске, Молодечно и три – в столице. В Минске наблюдается огромное разнообразие туристов, с некоторыми мы сегодня пообщались.
Уарт Брэдли, турист (Аризона, США):
Я наслаждаюсь, потому что был здесь 10 лет назад и вижу, как Минск изменился. Люди больше улыбаются.
Анна Афанасенко, туристка (Киев, Украина):
Я спросила у многих спортсменов и у своих коллег. Они говорят, что в Минске на Европейских играх все организовано максимально педантично.
Подробнее – в видеоматериале.