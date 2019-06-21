«Все организовано максимально педантично». Что говорят туристы о II Европейских играх?

Новости Беларуси. Площадка у Дворца спорта стала центром притяжения болельщиков и туристов. Здесь развернулась главная фан-зона II Европейских игр. В самом центре праздничных событий находится корреспондент СТВ Евгений Поболовец.

Евгений Поболовец, СТВ:

С самого утра на главную фан-зону Европейских игр стягиваются люди. Посмотреть спортивные состязания можно на экранах с HD-разрешением. Таких фан-зон в Беларуси открыто 10: по одной в каждом областном центре, в Бобруйске, Молодечно и три – в столице. В Минске наблюдается огромное разнообразие туристов, с некоторыми мы сегодня пообщались.

Уарт Брэдли, турист (Аризона, США):

Я наслаждаюсь, потому что был здесь 10 лет назад и вижу, как Минск изменился. Люди больше улыбаются.