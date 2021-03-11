«Отходная корзина на четверть состоит из органики». Сколько мусора выбрасывают минчане?
Новости Беларуси. 27 % отходов использовали в столице повторно за 2020 год, причем больше всего – стекла, сообщили в программе «Большой город» на СТВ. В планах на 2021 год – достичь 30-процентного показателя. Сделают это за счет более грамотной перевозки вторичных ресурсов. Дело в том, что при транспортировке в мусоровозе раздельно собранные отходы зачастую смешивают, а это негативно влияет на их качество. В результате извлекается только 22 % сырья. Этот вопрос планируют проработать с перевозчиками. К тому же, будут увеличены мощности сортировки.
Сколько килограммов мусора в год выбрасывают минчане? Поможет ли заваривание мусоропровода в вопросе сортировки отходов, и нужна ли большому городу депозитно-залоговая система обращения тары? Об этом и многом другом поговорим с нашими гостями. В студии эксперты предприятия «Бел НИЦ “Экология”» Екатерина Ботян и Дмитрий Мелех.
Илона Волынец, ведущая:
Давайте для начала разберемся, сколько всего мы, минчане, выбрасываем мусора?
Екатерина Ботян, заведующая отделом обращения с отходами РУП «Бел НИЦ “Экология”»:
Отходов от населения в Минске за предыдущий год образовалось около 280 килограммов на человека. В отличие от отходов производства, их образуется намного больше. В пересчете населения это больше 1 000 килограммов.
Илона Волынец:
А чего больше в мусорной корзине: пластика, стекла, пищевых отходов?
Екатерина Ботян:
На сегодня отходная корзина каждого жителя Минска на четверть состоит из органики, 15 % – это бумага и картон, около 10 % – стекло и пластик. И такие отходы, которые появились в последнее время, например, тетрапак или отходы медицинского назначения составляют совсем небольшую долю, около 1 %. Важно отметить, что также около четверти отходов составляют так называемые потери. Потери – это мелкие отходы, которые сложно в последующем разделить, и они в достаточно загрязненном состоянии. Я говорю о ватных палочках, чайных пакетиках. Их достаточно сложно отделить. Они обладают очень высокой влажностью и затрудняют переработку отходов, которые образуются.
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