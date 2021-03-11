«Отходная корзина на четверть состоит из органики». Сколько мусора выбрасывают минчане?

Новости Беларуси. 27 % отходов использовали в столице повторно за 2020 год, причем больше всего – стекла, сообщили в программе «Большой город» на СТВ. В планах на 2021 год – достичь 30-процентного показателя. Сделают это за счет более грамотной перевозки вторичных ресурсов. Дело в том, что при транспортировке в мусоровозе раздельно собранные отходы зачастую смешивают, а это негативно влияет на их качество. В результате извлекается только 22 % сырья. Этот вопрос планируют проработать с перевозчиками. К тому же, будут увеличены мощности сортировки.

Сколько килограммов мусора в год выбрасывают минчане? Поможет ли заваривание мусоропровода в вопросе сортировки отходов, и нужна ли большому городу депозитно-залоговая система обращения тары? Об этом и многом другом поговорим с нашими гостями. В студии эксперты предприятия «Бел НИЦ “Экология”» Екатерина Ботян и Дмитрий Мелех. Илона Волынец, ведущая:

Давайте для начала разберемся, сколько всего мы, минчане, выбрасываем мусора?

Екатерина Ботян, заведующая отделом обращения с отходами РУП «Бел НИЦ “Экология”»:

Отходов от населения в Минске за предыдущий год образовалось около 280 килограммов на человека. В отличие от отходов производства, их образуется намного больше. В пересчете населения это больше 1 000 килограммов. Илона Волынец:

А чего больше в мусорной корзине: пластика, стекла, пищевых отходов?